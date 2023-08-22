Под Киевом до 2025 года построят Национальное военное мемориальное кладбище

Под Киевом до 30 июля 2025 года будет создано Национальное военное мемориальное кладбище. Его обустроят в Гатненской тергромаде Киевской области.
Об этом идет речь в постановлении Кабмина.
Национальное военное мемориальное кладбище будет состоять из комплекса построек и площадей. Это военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие постройки для организации почетных захоронений. Общая площадь составит около 267 гектаров.
Ранее мемориальный комплекс планировали разместить в Киеве на Лысой горе, а затем в Быковне.
Фото: minregion.gov.uа