Под Киевом до 2025 года построят Национальное военное мемориальное кладбище

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Ирина Маймур
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Под Киевом до 30 июля 2025 года будет создано Национальное военное мемориальное кладбище. Его обустроят в Гатненской тергромаде Киевской области.

Об этом идет речь в постановлении Кабмина.

Национальное военное мемориальное кладбище будет состоять из комплекса построек и площадей. Это военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие постройки для организации почетных захоронений. Общая площадь составит около 267 гектаров.

Ранее мемориальный комплекс планировали разместить в Киеве на Лысой горе, а затем в Быковне.

Фото: minregion.gov.uа

Опубликовано: 22 августа 2023
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