Куда пойти в Киеве 24-27 августа: Brave! Factory, забег в вышиванках, концерт "Без обмежень"

В течение 24-27 августа в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: концерт группы "Без обмежень" и "Фиолет", Благотворительное мероприятие, Vedalife и Забвение в артпространстве Uyava, Dadadisco, Saintcode и WAHM в Куренях, Фестиваль Brave! Factory и забег в вышиванках на ВДНГ.

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Четверг

Группа завоевала многие сердца своей искренностью и умением откровенно делиться своими чувствами. Каждое их выступление – это безумный поток энергии и эмоций, заводящий публику с первого аккорда и не отпускающий до самого конца.

Цена: от 500 грн

Где: НСК Олимпийский

Когда: 24 августа 20:00

Всего будет 38 картин от 14 авторов. Все картины, демонстрируемые, посвящены Украине. Стиль и жанр демонстрируемой живописи: фигуратив, символизм, реализм, абстракция, сюрреализм, натюрморты, пейзажи, скульптура и т.д.

Цена: вход свободный

Где: MODI Art&Wine Gallery, улица Малая Житомирская, 17

Когда: с 24 августа по 9 сентября 17:00

24 августа состоится Великое благотворительное мероприятие Love 3ОШБ. Это мероприятие поможет закрыть потребности военных на нулевых позициях. Его цель – собрать 300 000 грн.

25 августа выступят артисты испанского лейбла Rim - Alev Tav - DJ и продюсер, имеющая уникальный стиль и свежий вкус, Franc, Odeum и Mr Sunny.

26 августа состоится Забвение — новый ивент-проект, организующий потрясающие тематические вечеринки, отвечающие самым современным стандартам. участников ожидают арт-инсталляции, фото-зоны, LED-шоу и лайн-ап: Harna live, Natura live, Light, Semerich B2B Hisstory, Mjunior B2B Kinree, Danial Scratch, Aplombo, Egoist.

27 августа состоится Vedalife – это ответ гравитации, старению, войне и невежеству. Силой своего воображения художники создают шедевры, а йоги-мистики создают историю. Зрителей будут ждать DJ-сеты и Live-выступления от Zymosis, Nomad Guru, VOTUMA, Romchay, Max Cosmich, Седьмое Небо Любви и других.

Цена: от 200 до 1000 грн

Где: артпространство Uyava, ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 24 августа с 15:00, 25 августа с 17:00, 26 августа с 13:00, 27 августа с 10:00.

24 августа берлинский проект Dadadisco выступит с благотворительным выступлением. Вместе с иностранными гостями не поддаются индустрии и готовят сеть киевские музыкальные продюсеры – Cape cod и Jordee. 25 августа выступят Saintcode, A.Fleming b2b Runov, Musetouch. 26 августа на сцену выйдут WAHM – французские мультиинструменталисты с новаторским подходом к музыке. Также многие действительно новые треки готовят от Aidentique и Diana Jo. 27 августа будут зажигать Triish – Mukvik – Leru.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 24-27 августа с 16:00

В этот раз комики будут общаться о фильме "Пропала грамота". В этот вечер создавать комедию будут: Юра Коломиец, Антон Тимошенко, Александр Качура, Ирина Гиль и Виталий Гордиенко.

Цена: от 200 грн

Где: кинотеатр "АРТ-Братислава"!

Когда: 24-27 августа с 18:30

Суббота

Grisly Faye – хрупкая синематическая атмосфера, саспенс и волшебный голос с опорой на массивные саб-басы. Monotonne – поплавленный лоу-фай с синтезом хрустальных и извлеченных из мусорника звуков.

Собранные средства передадут на Module Squad с целью закрытия актуальных военных потребностей дружественного подразделения, успешно решающего вопросы нашей общей безопасности на сложном степном участке.

Цена: свободный донат

Где: Squat 17b, улица Терещенковская, 17б

Когда: 26 августа 19:00

На мероприятии вы сможете почувствовать осознание тела, более тонкие ощущения внутренних сигналов, импульсов движения, звуков, пространства и времени как элементов, создающих композицию. Танец и музыка рождаются из импровизации и всегда ассоциируются со свободой речи души.

Цена: донат от 350 грн

Где: Авангарден, улица Сечевых Стрельцов, 23А

Когда: 26 августа 18:30

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины совместно с БФ "Художественная Сотня Украины" организует фестиваль-ярмарку "Правды Сила", на котором собираем средства на протезирование воинов, которые получили тяжелые ранения во время защиты Родины. В программе разные мастер-классы, ярмарка и большая концертная программа.

Цена: вход свободный

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Когда: 26 августа 12:00

На концерте группы "Фиолет" вас ждут новые, свежие, заряженные на победу и романтику хиты.

Цена: от 500 грн

Где: Летний дворик Октябрьского дворца

Когда: 26 августа 19:00

В программе мероприятия будет свободный капинг для тех, кто хочет погрузиться в кофейный мир авторские коктейли, шоп мерча и кофе.

Цена: вход свободный

Где: Octo tower, улица Мечникова, 5

Когда: 26 августа 12:00

В программе мероприятия — 50 артистов, среди которых есть как украинские, так и иностранные музыканты. Среди зарубежных артистов – немец Kangding Ray, британцы Anthea и Shifted, гость из Чили Dandy Jack, а также нидерландцы Pieter Jansen и Caim.

Цена: 1750 грн

Где: Лентакоткацкая фабрика, ул. Нижнеюрковская, 31

Когда: 26-27 августа

Воскресенье

Легкоатлетический пробег «Забег в виниванках» на 5км, 10км и 21,1км, посвященный 32-й годовщине Независимости Украины. Трасса – 99% асфальт. Старт и финиш всех дистанций производится в одном месте.

Цена: 950 грн

Где: Урбан парк, ВДНГ, просп. Академика Глушкова, 1

Когда: 27 августа 08:00

Влюбленность, как игра, интеллектуальная, романтическая и обаятельная. Без удачного финала. Без продления, без будущего. Можно чувствовать себя нужной, можно греться в редких лучах внимания, и придет время, когда жить, значит, хлопнуть дверью и двигаться дальше.

После каждой любви нас ждет опустошение и грусть, и тихое пение колыбельных для одинокой Лисы, которую настоящей никто не видел. Пока что.

Цена: 200-600 грн

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б

Когда: 27 августа 16:00

Фото: Без обмежень, monotonne, unsplash\Braden Collum, Фиолет, Юля Юрина, Курени, Unsplash\Nathan Dumlao, Brave! Factory, Театр на Подоле, Юра Коломиец ,