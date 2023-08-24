H&M Group планирует открыть магазины в Украине в ноябре

Шведский ритейлер H&M планирует постепенно возобновить работу большинства магазинов в Украине с ноября 2023 года.

Об этом говорится в релизе компании.

«После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов», — сообщил региональный менеджер H&M Group Мемет Арисой.

В H&M Group отмечают, что «продолжают следить за ситуацией». Однако уже готовятся к повторному открытию большинства магазинов, где это возможно.

Информацию о возобновлении работы в конкретных локациях обещают предоставить позже.

Также в компании отметили, что планируют сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах помощи и восстановления.

Фото: Vogue UA