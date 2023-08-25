Ракетным обстрелом в Днепре поврежден уникальный модернистский автовокзал

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Мария Иващук
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В ночь на 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру.

В результате ракетной атаки разрушений, в частности, претерпел уникальный модернистский автовокзал.

Здание было построено в 1993 году по проекту днепровского архитектора Владимира Веснина. Веснин также является автором здания речного вокзала и областного суда в Днепре.

Как сообщает Суспільне, Центральный автовокзал в Днепре имеет интересную и сложную конструкцию. Это сооружение с двумя уровнями платформ: автобусы подъезжают с разных уровней.

Фото: Мапа модернізму

Платформы окружают плоскость трехэтажного здания вокзала с административными кабинетами и гостиницами. Согласно идее, основное пространство зала должно восприниматься как уличная площадь.


"Я захотел, чтобы автовокзал и железнодорожный вокзал были размещены рядом. Чтобы удобно было перемещаться от одного к другому. Сама форма и проект автовокзала обусловлены технологичностью. Пассажир не бродил вокзалом в ожидании, а спокойно сидел, а увидев подъехавший автобус. сразу шел на посадку. Особенность этого решения - многоуровневость", - рассказал архитектор в интервью.

Фото: Карта модернизма, Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Опубликовано: 25 августа 2023
Львів
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