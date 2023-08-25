На Netflix появился украинский фильм «Мирный-21»

Военная драма «Мирный-21» Ахтема Сеитаблоева появилась на платформе Netflix.
Об этом сообщили в Госкино.
Это фильм-посвящение пограничникам, защищавшим Украину во время российского вторжения в Луганскую область в 2014 году.
В ленте бойцов луганского пограничного отряда сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну. Мирный-21 – это адрес квартала, где отряд базировался.
«Мирный-21» стал одним из последних полнометражных проектов для актера Паши Ли, погибшего от рук окупантов, когда ехал в гражданской машине с волонтерами.
В феврале группа «Бумбокс» и Сергей Жадан выпустили видео в совместную песню «Правда», ставшую саундтреком к драме «Мирный-21».