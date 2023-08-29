Одесский кинофестиваль объявил список победителей

Объявлены победители 14-го Одесского международного кинофестиваля, который в этом году проводили в Одессе и Черновцах.

Фильмы, получившие награду:

Лучший украинский полнометражный игровой фильм - "Валерия выходит замуж", реж. Михаль Виник. Это фильм о девушке, которая приезжает в Израиль, чтобы жениться на мужчине по договоренности в интернете.

Лучший украинский полнометражный документальный фильм – Откуда куда, польского режиссера Мачека Хамелы. Фильм рассказывает об эвакуации украинцев, покидающих свои дома ради спасения.

Специальное отличие за лучшую режиссуру – Алиса Коваленко, фильм "Мы не угаснем".

Специальная награда за лучшую женскую роль – Карина Химчук за роль в фильме "Ты меня любишь?".

Специальное отличие за лучшую мужскую роль – Дмитрий Нежельский за роль в фильме "Сашенька".

Приз от Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальный фильм в сфере защиты прав человека – "Мы не угаснем", реж. Алиса Коваленко.

Международная европейская конкурсная программа: