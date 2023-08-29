Одесский кинофестиваль объявил список победителей

Объявлены победители 14-го Одесского международного кинофестиваля, который в этом году проводили в Одессе и Черновцах.
Фильмы, получившие награду:
- Лучший украинский полнометражный игровой фильм - "Валерия выходит замуж", реж. Михаль Виник. Это фильм о девушке, которая приезжает в Израиль, чтобы жениться на мужчине по договоренности в интернете.
- Лучший украинский полнометражный документальный фильм – Откуда куда, польского режиссера Мачека Хамелы. Фильм рассказывает об эвакуации украинцев, покидающих свои дома ради спасения.
- Специальное отличие за лучшую режиссуру – Алиса Коваленко, фильм "Мы не угаснем".
- Специальная награда за лучшую женскую роль – Карина Химчук за роль в фильме "Ты меня любишь?".
- Специальное отличие за лучшую мужскую роль – Дмитрий Нежельский за роль в фильме "Сашенька".
- Приз от Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальный фильм в сфере защиты прав человека – "Мы не угаснем", реж. Алиса Коваленко.
Международная европейская конкурсная программа:
- Лучший европейский фильм – "Млекопитающие", реж. Себастиан Михеилеску. В фильме говорится о мужчине, который пытается примириться с потерей контроля над своей жизнью и открывает мир удивительных ритуалов и тревожных сообществ.
- Специальное отличие - "Пламенное небо", реж. Кристиан Петцольд
- Специальное отличие – "Правило двух стен", режиссера Дэвида Гутника о жизни украинских художников во время полномасштабного российского вторжения.