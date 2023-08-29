В Украине запустили радиостанцию, транслирующую украинскую музыку 60-90-х годов

В Украине запустили онлайн-радиостанцию "Радиоточка", которая будет транслировать украинские песни 60-90-х годов.
Радиостанцию запустило Суспільне Мовлення. Архив насчитывает более 1000 песен от "Гуцулки Ксени" до "Водограя". Также здесь будут транслировать музыку, которая замалчивалась в советское время и не доходила до слушателей.
"Такая станция должна была появиться еще четверть века назад вместо многих "русских" FM-форматов, но… произошло то, что произошло", - говорит исполнительный продюсер "Радиоточки" и Радио "Луч" Максим Яковенко.
Радиостанция "Радиоточка" доступна онлайн на сайте Українського Радіо и в приложении Суспільне Радіо .