В Украине запустили радиостанцию, транслирующую украинскую музыку 60-90-х годов

В Украине запустили онлайн-радиостанцию "Радиоточка", которая будет транслировать украинские песни 60-90-х годов.

Радиостанцию запустило Суспільне Мовлення. Архив насчитывает более 1000 песен от "Гуцулки Ксени" до "Водограя". Также здесь будут транслировать музыку, которая замалчивалась в советское время и не доходила до слушателей.