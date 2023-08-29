"Утреннее шоу" и "Сексуальное образование": 11 сериалов сентября

Сентябрь подарит зрителям продолжение любимых шоу типа "Утреннего шоу" и "Сексуального образования", а также и совсем новые истории. Так, на стримингах выйдет сериал от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, а также спинофф Джона Уика. Детальнее – в подборке БЖ.
Дата выхода: 1 сентября
5 сезон
Фэнтези-комедия для взрослых возвращается с пятым сезоном. Принцесса, у которой есть очевидные проблемы с алкоголем, не желает жить по законам королевства и убегает из собственной свадьбы, чтобы самой распоряжаться жизнью. Компанию ей состоят демон Люцик и эльф Эльфо. С каждым новым приключением героиня изменяет свое отношение к жизни.
Дата выхода: 2 сентября
В ролях: Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Зои Робинс
2 сезон
"Колесо Времени" – это экранизация серии романов от Роберта Джордана. Силы Тьмы охотятся на троих парней из небольшого села Двуречья – Рендала, Перрина и Мета. По словам шоуранера проекта, Рейфа Джадкинса, новые эпизоды раскроют новые локации.
Дата выхода: 7 сентября
В ролях: Эшли Уолтерс, Кейн Робинсон, Майкл Уорд, Симбиата Аджикаво, Шон Ромулус, Джасмин Джобсон, Лиза Дван.
3 сезон
Герои криминального триллера – опытные наркоторговцы, работающие на улицах Лондона. Но заработку мешает новенький, нагло захватывающий их территорию.
Дата выхода: 8 сентября
В ролях: Мартин Хендерсон, Тим Мэтисон, Александра Брекенридж
5 сезон
Драматический сериал рассказывает о жизненных перипетиях медсестры, которая из Лос-Анджелеса переехала в тихий городок Виргин Ривер, чтобы начать все заново. Она устраивается на работу акушеркой и медсестрой и заводит отношения с бывшим морским пехотинцем.
Дата выхода: 8 сентября
В ролях: Лакит Стэнфилд, Кларк Бако, Адина Портер
1 сезон
Фэнтезийный горрор снят по мотивам одноименного романа Виктора ЛаВалле. По сюжету, книготорговец Аполлон Кагва, едва сводящий концы с концами, выискивает редкие первые издания. Когда у него рождается сын Брайан, герой пытается быть хорошим мужем и отцом, в отличие от своего собственного, покинувшего семью. Но внезапно жена Аполлона исчезает, и он отправляется на ее поиски.
Дата выхода: 10 сентября
В ролях: Норман Ридус, Гилберт Гленн Браун, Клеманс Поэзи
1 сезон
Это уже шестой сериал франшизы "Ходячих мертвецов". Главная инстрига закручивается вокруг Дерилла Диксона, который в последней серии оригинального сериала уехал на мотоцикле. В продолжении истории он просыпается во Франции, но как он сюда попал герой не знает.
Дата выхода: 14 сентября
В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл
3 сезон
В предыдущем сезоне главной темой, на фоне которой развивались события сериала, стала пандемия ковыда. В новом сезоне будущее телевизионной сети оказывается под угрозой, а верность сотрудников – под вопросом, когда технологический гигант проявляет интерес к компании UBA. Это приводит к созданию неожиданных альянсов между героями и раскрытию личных тайн.
Дата выхода: 21 сентября
В ролях: Дуа Салех, Джиллиан Андресон, Патрисия Эллисон, Эйса Баттерфилд
4 сезон
Четвертый сезон станет последним в поисках Отиса и его друзей своей сексуальности. Герои перевелись в Кавендишский колледж после закрытия школы Мурдейл и продолжат разбираться в себе уже в новом месте.
Дата выхода: 21 сентября
В ролях: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл
1 сезон
Долгожданный сериал от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса основан на одноименной книге Дональда Л. Миллера. В нем описана история американских воздушных сил во время Второй мировой войны. Сюжет сериала сфокусирован на бомбардировщиках США на европейском фронте.
Дата выхода: 22 сентября
В ролях: Мэл Гибсон, Колин Вуделл, Кейт Нюнг
1 сезон
Мини-сериал "Континенталь" рассказывает о легендарной одноименной гостинице из кинофраншизы о Джоне Уике. Действие в трех сериях будет разворачиваться в Нью-Йорке середины 1970-х годов вокруг молодого Уинстона Скотта, управляющего гостиницей.
Дата выхода: 30 сентября
В ролях: Джаз Синклер, Ченс Пердомо, Лиззи Бродвей
1 сезон
Спинофф сатирического сериала "Пацаны" рассказывает о колледже Vought, где готовят супергероев. Сюда отбирают только наиболее перспективных, которые впоследствии станут на защиту людей. Но у основателя учебного заведения Джона Годолкина есть свои скрытые тайны и амбициозные планы на героев.