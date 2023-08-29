"Утреннее шоу" и "Сексуальное образование": 11 сериалов сентября

Сентябрь подарит зрителям продолжение любимых шоу типа "Утреннего шоу" и "Сексуального образования", а также и совсем новые истории. Так, на стримингах выйдет сериал от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, а также спинофф Джона Уика. Детальнее – в подборке БЖ.

Разочарование

Дата выхода: 1 сентября

5 сезон

Фэнтези-комедия для взрослых возвращается с пятым сезоном. Принцесса, у которой есть очевидные проблемы с алкоголем, не желает жить по законам королевства и убегает из собственной свадьбы, чтобы самой распоряжаться жизнью. Компанию ей состоят демон Люцик и эльф Эльфо. С каждым новым приключением героиня изменяет свое отношение к жизни.

Колесо времени

Дата выхода: 2 сентября

В ролях: Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Зои Робинс

2 сезон

"Колесо Времени" – это экранизация серии романов от Роберта Джордана. Силы Тьмы охотятся на троих парней из небольшого села Двуречья – Рендала, Перрина и Мета. По словам шоуранера проекта, Рейфа Джадкинса, новые эпизоды раскроют новые локации.

Главарь

Дата выхода: 7 сентября

В ролях: Эшли Уолтерс, Кейн Робинсон, Майкл Уорд, Симбиата Аджикаво, Шон Ромулус, Джасмин Джобсон, Лиза Дван.

3 сезон

Герои криминального триллера – опытные наркоторговцы, работающие на улицах Лондона. Но заработку мешает новенький, нагло захватывающий их территорию.

Виргин Ривер

Дата выхода: 8 сентября

В ролях: Мартин Хендерсон, Тим Мэтисон, Александра Брекенридж

5 сезон

Драматический сериал рассказывает о жизненных перипетиях медсестры, которая из Лос-Анджелеса переехала в тихий городок Виргин Ривер, чтобы начать все заново. Она устраивается на работу акушеркой и медсестрой и заводит отношения с бывшим морским пехотинцем.

Подменышь

Дата выхода: 8 сентября

В ролях: Лакит Стэнфилд, Кларк Бако, Адина Портер

1 сезон

Фэнтезийный горрор снят по мотивам одноименного романа Виктора ЛаВалле. По сюжету, книготорговец Аполлон Кагва, едва сводящий концы с концами, выискивает редкие первые издания. Когда у него рождается сын Брайан, герой пытается быть хорошим мужем и отцом, в отличие от своего собственного, покинувшего семью. Но внезапно жена Аполлона исчезает, и он отправляется на ее поиски.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

Дата выхода: 10 сентября

В ролях: Норман Ридус, Гилберт Гленн Браун, Клеманс Поэзи

1 сезон

Это уже шестой сериал франшизы "Ходячих мертвецов". Главная инстрига закручивается вокруг Дерилла Диксона, который в последней серии оригинального сериала уехал на мотоцикле. В продолжении истории он просыпается во Франции, но как он сюда попал герой не знает.

Утреннее шоу

Дата выхода: 14 сентября

В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл

3 сезон

В предыдущем сезоне главной темой, на фоне которой развивались события сериала, стала пандемия ковыда. В новом сезоне будущее телевизионной сети оказывается под угрозой, а верность сотрудников – под вопросом, когда технологический гигант проявляет интерес к компании UBA. Это приводит к созданию неожиданных альянсов между героями и раскрытию личных тайн.

Сексуальное образование

Дата выхода: 21 сентября

В ролях: Дуа Салех, Джиллиан Андресон, Патрисия Эллисон, Эйса Баттерфилд

4 сезон

Четвертый сезон станет последним в поисках Отиса и его друзей своей сексуальности. Герои перевелись в Кавендишский колледж после закрытия школы Мурдейл и продолжат разбираться в себе уже в новом месте.

Властелины воздуха

Дата выхода: 21 сентября

В ролях: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл

1 сезон

Долгожданный сериал от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса основан на одноименной книге Дональда Л. Миллера. В нем описана история американских воздушных сил во время Второй мировой войны. Сюжет сериала сфокусирован на бомбардировщиках США на европейском фронте.

Континенталь

Дата выхода: 22 сентября

В ролях: Мэл Гибсон, Колин Вуделл, Кейт Нюнг

1 сезон

Мини-сериал "Континенталь" рассказывает о легендарной одноименной гостинице из кинофраншизы о Джоне Уике. Действие в трех сериях будет разворачиваться в Нью-Йорке середины 1970-х годов вокруг молодого Уинстона Скотта, управляющего гостиницей.

Поколение "Ви"

Дата выхода: 30 сентября

В ролях: Джаз Синклер, Ченс Пердомо, Лиззи Бродвей

1 сезон

Спинофф сатирического сериала "Пацаны" рассказывает о колледже Vought, где готовят супергероев. Сюда отбирают только наиболее перспективных, которые впоследствии станут на защиту людей. Но у основателя учебного заведения Джона Годолкина есть свои скрытые тайны и амбициозные планы на героев.