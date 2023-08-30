Как помочь домашним животным пережить жару

Жара в Киеве бьет рекорды. В Госпродпотребслужбе дали советы , как помочь домашним животным пережить самые жаркие дни.

Больше всего рискуют перегреться молодые животные. В группе риска – животные с хроническими заболеваниями, а также с приплюснутыми мордами, которым тяжелее дышать.

Как помочь животному в жару

В квартирах следует обеспечить свободный доступ к прохладным местам, например, ванной комнате. Не менее важен постоянный доступ к питьевой воде.

Следует уменьшить рацион, если животное мало двигается и следить, чтобы пища не залеживалась в миске, ведь из-за температурного режима она быстрее портится.

Не стоит полностью остригать шерсть – это изменяет терморегуляцию животных. О необходимости стрижки рекомендуют дополнительно поговорить с ветеринаром.

Собаки и кошки почти не охлаждаются потея, животное охлаждается из-за дыхания и благодаря воздуху в шерсти. Поэтому следует следить чтобы шерсть не сбивалась в комки.

К купаниям животных тоже следует подходить взвешенно. Если очень пушистое животное не обтереть, мокрая шерсть нагреется и ускорит перегревание.

В жару следует ограничить активность животного, даже если оно само его инициирует.

Выгуливать в менее жаркие часы: рано утром или вечером, брать на прогулки воду. Амуниция должна позволять животному открывать пасть для дыхания.

Что делать, если животное потеряло сознание

При путешествии в транспорте, где нет кондиционера, высок риск теплового удара у животного. Никогда не нужно оставлять животное запертым в автомобиле в жаркий день.

Необходимо помнить о контрасте температур: выход из кондиционированного помещения или автомобиля на жару может завершиться обмороком.

Если животное перегрелось или потеряло сознание, его нужно перенести в тень. Смочить лапы, живот и уши водой комнатной температуры – эти поверхности охладить легче всего.

Не стоит заливать собаке или кошке в рот воду, потому что она может захлебнуться.

Если животному не станет лучше, следует отвезти его в ветбольницу.