Как помочь домашним животным пережить жару

426
Мария Иващук
share share

Жара в Киеве бьет рекорды. В Госпродпотребслужбе дали советы , как помочь домашним животным пережить самые жаркие дни.

Больше всего рискуют перегреться молодые животные. В группе риска – животные с хроническими заболеваниями, а также с приплюснутыми мордами, которым тяжелее дышать.

Как помочь животному в жару

  • В квартирах следует обеспечить свободный доступ к прохладным местам, например, ванной комнате. Не менее важен постоянный доступ к питьевой воде.
  • Следует уменьшить рацион, если животное мало двигается и следить, чтобы пища не залеживалась в миске, ведь из-за температурного режима она быстрее портится.
  • Не стоит полностью остригать шерсть – это изменяет терморегуляцию животных. О необходимости стрижки рекомендуют дополнительно поговорить с ветеринаром.
  • Собаки и кошки почти не охлаждаются потея, животное охлаждается из-за дыхания и благодаря воздуху в шерсти. Поэтому следует следить чтобы шерсть не сбивалась в комки.
  • К купаниям животных тоже следует подходить взвешенно. Если очень пушистое животное не обтереть, мокрая шерсть нагреется и ускорит перегревание.
  • В жару следует ограничить активность животного, даже если оно само его инициирует.
  • Выгуливать в менее жаркие часы: рано утром или вечером, брать на прогулки воду. Амуниция должна позволять животному открывать пасть для дыхания.

Что делать, если животное потеряло сознание

При путешествии в транспорте, где нет кондиционера, высок риск теплового удара у животного. Никогда не нужно оставлять животное запертым в автомобиле в жаркий день.

Необходимо помнить о контрасте температур: выход из кондиционированного помещения или автомобиля на жару может завершиться обмороком.

  • Если животное перегрелось или потеряло сознание, его нужно перенести в тень. Смочить лапы, живот и уши водой комнатной температуры – эти поверхности охладить легче всего.
  • Не стоит заливать собаке или кошке в рот воду, потому что она может захлебнуться.
  • Если животному не станет лучше, следует отвезти его в ветбольницу.

Фото: Krista Mangulsone

Опубликовано: 30 августа 2023
share share
Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД На Дарницкой площади открыли ресторан Nodo с безлимитными коктейлями На Дарницкой площади открыли ресторан Nodo с безлимитными коктейлями Харьковские школьники будут учиться в метро Харьковские школьники будут учиться в метро С сентября киевские кафе и рестораны будут работать на час дольше С сентября киевские кафе и рестораны будут работать на час дольше В Дарницком районе обустроили укрытие с автоматическим открыванием дверей от Ajax В Дарницком районе обустроили укрытие с автоматическим открыванием дверей от Ajax Проект I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи украинских брендов в США Проект I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи украинских брендов в США Более трети украинцев поддерживают однополые браки — опрос Более трети украинцев поддерживают однополые браки — опрос
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.