Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда

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Ирина Маймур
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С 1 по 30 сентября «Укрзалізниця» запустит экспериментальные поезда между Киевом и Васильковом.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Юго-Западной железной дороги.

Поезда добавляют, чтобы изучить пассажиропоток в этом направлении.

Как поезда запустят:

  • № 6049 Киев — Васильков-Центр будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 08:34, прибывать на станцию Васильков-Центр в 09:31;
  • № 6050 Васильков-Центр — Киев будет отправляться со станции Васильков-Центр в 07:28, прибывать на станцию Киев-Пассажирский 08:24;
  • № 6051 Киев — Васильков-Центр будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 16:36, прибывает на станцию Васильков-Центр в 17:26;
  • № 6052 Васильков-Центр — Киев будет отправляться со станции Васильков-Центр в 09:41, прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 10:32;
  • № 6053 Киев — Васильков-Центр будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 18:37, прибывать на станцию Васильков-Центр в 19:27;
  • № 6054 Васильков-Центр — Киев будет отправляться со станции Васильков-Центр в 17:36, прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 18:26.

Билеты на поезда можно купить в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания.

Фото: УЗ

Опубликовано: 30 августа 2023
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