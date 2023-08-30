Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда

С 1 по 30 сентября «Укрзалізниця» запустит экспериментальные поезда между Киевом и Васильковом.
Об этом сообщили на фейсбук-странице Юго-Западной железной дороги.
Поезда добавляют, чтобы изучить пассажиропоток в этом направлении.
Как поезда запустят:
- № 6049 Киев — Васильков-Центр будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 08:34, прибывать на станцию Васильков-Центр в 09:31;
- № 6050 Васильков-Центр — Киев будет отправляться со станции Васильков-Центр в 07:28, прибывать на станцию Киев-Пассажирский 08:24;
- № 6051 Киев — Васильков-Центр будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 16:36, прибывает на станцию Васильков-Центр в 17:26;
- № 6052 Васильков-Центр — Киев будет отправляться со станции Васильков-Центр в 09:41, прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 10:32;
- № 6053 Киев — Васильков-Центр будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 18:37, прибывать на станцию Васильков-Центр в 19:27;
- № 6054 Васильков-Центр — Киев будет отправляться со станции Васильков-Центр в 17:36, прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 18:26.
Билеты на поезда можно купить в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания.
Фото: УЗ