На Netflix выйдет украинский сериал Антонио Лукича «Секс, інста та ЗНО»

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Ирина Маймур
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С 31 августа на Netflix можно будет посмотреть украинский комедийно-драматический сериал о подростках «Секс, інста та ЗНО».

Проект был представлен в 2020 году. Его снял режиссер Антонио Лукич, известный по фильмам «Мої думки тихі» и «Люксембург, Люксембург».

В сериале показаны истории старшеклассников и трудности, с которыми они сталкиваются. Также там поднимают темы буллинга, первого секса, комплексов, проблем в системе образования.

Главные роли в «Секс, інста та ЗНО» сыграли студенты киевского университета имени Карпенко-Карого, а также Ирма Витовская («Мої Думки Тихі») и Наталья Васько («Крути 1918»).

Фото: кадры из сериала

Опубликовано: 30 августа 2023
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