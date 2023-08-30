Куда пойти в Киеве 1-3 сентября: выступления Dakh Daughters, Alyona Alyona и барахолка "Кураж"

В течение 1-3 сентября в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: выступления Dakh Daughters, Paradox и Hugh hardie в артпространстве Uyava, фестиваль безумного мороженого, специальный показ фильма "Довбуш" с участием режиссера и актерского состава, выступление Златы Огневич, Без обмежень и Друга ріка, спектакль "Ножницы для когтей аллигатора", барахолка "Кураж" и стендап на крыше.

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

1 сентября выступят Dakh Daughters – 15 музыкальных инструментов, диапазон вокала от украинского плача до строгого гроулинга и полный спектр человеческих эмоций. Каждая композиция – это отдельное театральное действо с водоворотом чувств, трогательными героями и невероятными историями.

2 сентября едут в Киев с благотворительным выступлением Paradox – индийско-британский продюсер и DJ. Также в этот день на сцене выступит Hugh hardie — автор собственного мощного бренда D'n'B, наполненного настоящим фанком, соулом и эмоциями. Поддержат выступление хедлайнеров талантливые украинские продюсеры Elmar, Votuma, The Lumb и Buzzkeeper.



3 сентября сентября состоится Великое благотворительное мероприятие 3ОШБ _LOVE. Сейчас 3ОШБ находится на Бахмутском направлении, для выполнения боевых задач ребята нуждаются в Баге — авто высокой проходимости с открытыми колесами, для езды по бездорожью. Цель благотворительного мероприятия 3ОШБ_LOVE - 300.000 грн.

Цена: 200-700 грн

Где: артпространство Uyava, ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 1 сентября с 19:00, 2-3 сентября с 15:00

Музыканты сыграют две разные программы на левом и на правом берегах столицы 1 и 2 сентября.

1 сентября – выступление на правом берегу Киева на террасе ТРЦ «Гулливер». Посетители смогут не только спеть с музыкантами любимых песен, но и потанцевать под открытым небом.

2 сентября – концерт на левом берегу, которому присуща более размеренная жизнь, и для слушателей будет звучать акустическая программа «Другая Река» на террасе ТРЦ River Mall. Кроме того, это последняя возможность для киевлян вживую услышать хиты группы в глубоком и отзывчивом акустическом звучании.

Цена: от 600 грн

Где: ТРЦ Guliver и ТРЦ River Mall

Когда: 1-2 сентября 19:30

Как всегда, будут crazy вкусы: курица гриль с конфитюром из манго, чай масала с красным сицилийским апельсином, пиво с бергамотом, красный портвейн с виноградом и амареной, херес с пармезаном и фундуком и мандариновый штрегамис (тирамис). А также специальное детское мороженое, специально разработанное маэстро.

Цена: вход свободный

Где: просп. Соборности, 7б

Когда: 1-2 сентября с 11:00

Суббота

Третья благотворительная барахолка "Кураж". На ней будут собирать средства для оборудования в укрытии больницы «Охматдет» систему вентиляции с регулировкой температуры воздуха. Такая система вентиляции стоит около 650 000 гривен.

Цена: 250 грн

Где: Garage, ул. Межигорская, 82

Когда: 2-3 сентября с 12:00

2 сентября в Куренях вы сможете услышать дуэтную работу «Рожденные свободными» группы Без обмежень и певицы Злата Огневич. Песня наполнена трогательностью и глубиной. Она дает веру в победу и вдохновляет двигаться только вперед к независимому будущему нашего государства.

3 сентября на сцену выйдут Аlyona Аlyona, MamaRika, Nichka, Fiинka. Главная цель и побуждение – сбор средств на тепловизоры для в/ч А1619 ВСУ.

Цена: 300-1600 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 2 сентября 19:00, 3 сентября 16:00

События фильма проходят в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу.

Показ состоится с участием актеров и режиссера фильма Олеся Санина. У зрителей будет возможность задать вопрос о съемках и производстве этой ленты.

Цена: 220-230 грн

Где: кинотеатр Баттерфляй DeLuxe, улица Антоновича, 50

Когда: 2 сентября 17:00

С 12:00 на встрече можно будет отведать различные вареники, в частности: вареники с маком и заварным кремом, кокосом и заварным кремом, мясом и соусом демиглас и другие. А с 17:00 к меню прибавятся разные виды коктейлей негрони.

Цена: вход свободный

Где: Octo tower, ул. Мечникова, 5

Когда: 2 сентября 12:00

Лайн-ап: Max Frei, Влад Ковальов, Саша Trey, Performance, Sergen Makaren, Luschn, Ochii, Kadiristy.

Цена: 500-600 грн

Где: Keller, ул Кирилловская, 71

Когда: 2 сентября 13:00

В Osocor Residence ждет электронный open air в сопровождении GosOrchestra. Гости резиденции получат актуальную электронику в сочетании с академической музыкой. Насладиться таким неповторимым миксом можно будет под открытым небом у озера.

Лайн-ап: Армина (PL), Odyssay, Helen&Boys, Beat Inside, Cherry, RAN, Artaria, Thehow.

Цена: от 600 грн

Где: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

Когда: 2 сентября 16:00

Воскресенье

В этот вечер на сцене: Феликс Редька, Богдан Письменко, Веста Гунченко, Джейхун Сафаров, Саша Качура.

Цена: от 350 грн

Где: Creative Quarter, площадь Спортивная 1а, башня Б, 9-й этаж

Когда: 3 сентября 18:00

Придя на спектакль, ты окажешься в самом настоящем волонтерском штабе. Который наполнен не только коробками с гуманитаркой и вещами, необходимыми для военных, но и невероятными историями, ситуациями и случаями, случающимися с героями трагикомедии.

Цена: от 300 грн

Где: НЦТМ им. Леся Курбаса, улица Владимирская, 23в

Когда: 3 сентября 17:00

Фото: Кураж, Zlata Ognevich, Dakh Daughters, Unsplash\Dana DeVolk, Феликс Редька