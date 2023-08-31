"Укрзализныця" установит Wi-Fi в 16 поездах. На это потратят 79 млн грн

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Мария Иващук
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"Укрзализныця" по результатам тендера подписала договор на 78,89 млн грн с фирмой "Виннком Украина" об установке в поездах "Интерсити" оборудования и организации доступа к сети Интернет.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Речь идет о 10 поездах Hyundai HRCS2, 2 поездах Skoda EJ675, 2 поездах ЭКр-1 «Тарпан» и 2 поездах МПЛТ. Доступ к внешней сети Интернет будет обеспечиваться с помощью Starlink, LTE и WiFi от станций. Сеть будет предоставлять пассажирам беспроводной доступ в Интернет через WiFi.

Ожидаемая стоимость закупки была 96 млн грн, то есть экономия составила 18%.

Конкурентами были фирмы "Грин Нетворкс", "Смарт Инновейшн" и "Билинтех Украина".

Поставить оборудование и предоставить услуги должны до апреля 2024 года.

Опубликовано: 31 августа 2023
Укрзалізниця
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