Три украинских фильма номинировали на премию Европейской киноакадемии

Среди номинантов на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший документальный фильм» оказались три украинских копродукционных фильма.

Речь идет о таких фильмах:

«Откуда куда» режиссера Мачека Хамелы (Польша, Франция, Украина), в котором говорится об украинских беженцах, вынужденных бежать от войны в неизвестное будущее;

«Родина» режиссеров Ханны Бадзяки и Александера Михалковича (Швеция, Норвегия, Украина) рассказывает о протестах 2020 года в Беларуси и исследует культуру насилия и издевательств в белорусской армии, создающей травмированное поколение;

«Мы не погаснем» режиссера Алисы Коваленко (Украина, Польша, Франция) рассказывает историю пятерых подростков из Донбасса, живущих в прифронтовых городках Золотое и Станица Луганска.

В номинации «Лучший документальный фильм» выбрали 14 лент. В 2023 году церемония вручения премий состоится 9 декабря в Берлине.

Фото: кадры из фильмов «Родина», «Откуда куда»