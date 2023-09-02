UAnimals проведет марш уборки на заповедных территориях: как присоединиться

16-17 сентября 2023 года UAnimals организует масштабные акции в пяти заповедных локациях Украины, а также призывает все ответственные организации и неравнодушных людей организовать уборку в эти даты самостоятельно.

Всего будет 5 локаций – Национальный природный парк «Голосеевский» в Киеве, Национальный природный парк «Бугский гард» на Николаевщине, Национальный природный парк «Гуцульщина» в Ивано-Франковской области, Национальный заповедник «Хортица» в Запорожье и Национальный парк «Ужанский» на Закарпатье .

Отмечается, что эти локации не были заминированы, там есть необходимость убрать, а также там обитают редкие виды животных, которые заслуживают чистой среды.

Присоединиться к уборке можно по ссылке .

Фото: Unsplash\Zdenek Macháček