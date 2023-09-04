Кто теперь будет пригоден к службе: Минобороны расширило перечень лиц, подлежащих мобилизации

Министерство обороны Украины утвердило новое расписание болезней для оценки пригодности к военной службе.
Об этом идет речь в приказе № 490, который вступил в силу 25 августа.
Ранее в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты — индивидуальную оценку, пригодный или ограниченно пригодный к службе, ВЛК принимала постановление «пригодное к военной службе», за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12- в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Однако эти слова исключили. Поэтому по «спорным» пригодным статьям будут признавать всех.
Речь идет о следующих статьях:
Также ВЛК будет издавать не только постановление об ограниченной годности к военной службе, но и о годности по конкретной военной специальности.
К тому же, упрощены требования по физическому здоровью для тех, кто будет служить в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте в особый период.
Фото: armyinform