Кто теперь будет пригоден к службе: Минобороны расширило перечень лиц, подлежащих мобилизации

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Ирина Маймур
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Министерство обороны Украины утвердило новое расписание болезней для оценки пригодности к военной службе.

Об этом идет речь в приказе № 490, который вступил в силу 25 августа.

Ранее в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты — индивидуальную оценку, пригодный или ограниченно пригодный к службе, ВЛК принимала постановление «пригодное к военной службе», за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12- в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Однако эти слова исключили. Поэтому по «спорным» пригодным статьям будут признавать всех.

Речь идет о следующих статьях:

  • 2-в – клинически излеченный туберкулез;
  • 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • 5-в – бессимптомный ВИЧ;
  • 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
  • 17-в - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
  • 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
  • 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Также ВЛК будет издавать не только постановление об ограниченной годности к военной службе, но и о годности по конкретной военной специальности.

К тому же, упрощены требования по физическому здоровью для тех, кто будет служить в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте в особый период.

Фото: armyinform

Опубликовано: 04 сентября 2023
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