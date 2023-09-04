В «Дії» появились еще четыре услуги: какие именно

275
Ирина Маймур
share share

С 4 сентября на портале «Дія» стали доступны новые услуги, направленные на помощь людям с детьми.

Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Константин Кошеленко в эфире «Украинского радио».

Среди новых услуг будут следующие:

  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

«Сейчас в Украине, к сожалению, многие дети остаются без родителей. И актуальность такого комплекса услуг по усыновлению растет. Прямо на портале «Дія» сейчас люди могут направиться и получить первичную консультацию по усыновлению. А потом зарегистрироваться кандидатом на усыновитель. Это упрощает один из наиболее бюрократических непрозрачных процессов», – объяснил чиновник.

Фото: zn.uа

Опубликовано: 04 сентября 2023
share share
На Вознесенском спуске открыли книжный магазин readellion На Вознесенском спуске открыли книжный магазин readellion Смотрите, как в харьковском метро оборудовали классы для обучения Смотрите, как в харьковском метро оборудовали классы для обучения Кто теперь будет пригоден к службе: Минобороны расширило перечень лиц, подлежащих мобилизации Кто теперь будет пригоден к службе: Минобороны расширило перечень лиц, подлежащих мобилизации Не выбрасывай семечки от арбуза и жарь на топленом масле: 10 кулинарных советов на все случаи жизни Не выбрасывай семечки от арбуза и жарь на топленом масле: 10 кулинарных советов на все случаи жизни Хип-хоп и пчелы: Как две подруги создали нравственный бренд меда Хип-хоп и пчелы: Как две подруги создали нравственный бренд меда Современное искусство, запеканка с лососем и рислинг из Новой Зеландии: планы на вечер Современное искусство, запеканка с лососем и рислинг из Новой Зеландии: планы на вечер На Андреевском спуске остановили разбор исторического дома Тарнавского На Андреевском спуске остановили разбор исторического дома Тарнавского UAnimals проведет марш уборки на заповедных территориях: как присоединиться UAnimals проведет марш уборки на заповедных территориях: как присоединиться
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.