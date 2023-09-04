В «Дії» появились еще четыре услуги: какие именно

С 4 сентября на портале «Дія» стали доступны новые услуги, направленные на помощь людям с детьми.

Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Константин Кошеленко в эфире «Украинского радио».

Среди новых услуг будут следующие:

помощь при усыновлении ребенка;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

«Сейчас в Украине, к сожалению, многие дети остаются без родителей. И актуальность такого комплекса услуг по усыновлению растет. Прямо на портале «Дія» сейчас люди могут направиться и получить первичную консультацию по усыновлению. А потом зарегистрироваться кандидатом на усыновитель. Это упрощает один из наиболее бюрократических непрозрачных процессов», – объяснил чиновник.

Фото: zn.uа