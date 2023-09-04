В «Дії» появились еще четыре услуги: какие именно

С 4 сентября на портале «Дія» стали доступны новые услуги, направленные на помощь людям с детьми.
Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Константин Кошеленко в эфире «Украинского радио».
Среди новых услуг будут следующие:
«Сейчас в Украине, к сожалению, многие дети остаются без родителей. И актуальность такого комплекса услуг по усыновлению растет. Прямо на портале «Дія» сейчас люди могут направиться и получить первичную консультацию по усыновлению. А потом зарегистрироваться кандидатом на усыновитель. Это упрощает один из наиболее бюрократических непрозрачных процессов», – объяснил чиновник.
Фото: zn.uа