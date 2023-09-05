Лента «20 дней в Мариуполе» стала самым кассовым документальным фильмом в Украине

Лента «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова стала самым кассовым документальным фильмом украинского проката.

Только за первый уикенд проката она собрала 531 551 гривну, сообщил кинодистрибьютор «Артхаус Трафик».

За четыре дня — С 31 августа по 3 сентября — документальный фильм посмотрели более 4000 человек.

«20 дней в Мариуполе» – работа военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. Также к созданию фильма присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.

Продюсеры фильма планируют подать "20 дней в Мариуполе" на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

Фото: «Артхаус Трафик»