Активисты призывают Зеленского ветировать градостроительный законопроект и устраивают всеукраинский марафон

Национальный союз архитекторов Украины, архитектурная палата НСАУ, общественная организация ЧЕСТНО с участием архитекторов, общественности и представителей местного самоуправления организуют Всеукраинский марафон "Украина" против 5655".
Он состоится 7 сентября с 11:00 до 13:30. Организаторы и участники призывают президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект 5655.
Соответствующую петицию уже подписали более 42 тысяч граждан.
На мероприятии участники расскажут о том, как проектом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности», регистр.№5655:
Чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке .
Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности, который критиковали архитекторы и общественные организации.
Фото: Unsplash\Nathan Waters