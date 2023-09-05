Активисты призывают Зеленского ветировать градостроительный законопроект и устраивают всеукраинский марафон

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Валерия Гуржий
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Национальный союз архитекторов Украины, архитектурная палата НСАУ, общественная организация ЧЕСТНО с участием архитекторов, общественности и представителей местного самоуправления организуют Всеукраинский марафон "Украина" против 5655".

Он состоится 7 сентября с 11:00 до 13:30. Организаторы и участники призывают президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект 5655.

Соответствующую петицию уже подписали более 42 тысяч граждан.

На мероприятии участники расскажут о том, как проектом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности», регистр.№5655:

  • уничтожается идея внедрения электронной системы в сфере строительства;
  • стимулируется самопроизвольное строительство;
  • легализуется незаконное строительство;
  • передается частным хозяйствующим субъектам исключительно государственная функция контроля и надзора;
  • увеличивается стоимость оформления градостроительной документации;
  • лишается прав общественности инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений;
  • монополизируется допуск на рынок;
  • нарушаются права собственников земельных участков;
  • увеличивается коррупция в градостроительной сфере;
  • ограничиваются возможности органов местного самоуправления;
  • уничтожается саморегулирование в Украине как основа профессионального развития отрасли;
  • сужаются полномочия органов охраны культурного наследия; сужаются права архитекторов и других специалистов отрасли;
  • уничтожается децентрализация;
  • вводится строительная амнистия.

Чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке .

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности, который критиковали архитекторы и общественные организации.

Фото: Unsplash\Nathan Waters

Опубликовано: 05 сентября 2023
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