Активисты призывают Зеленского ветировать градостроительный законопроект и устраивают всеукраинский марафон

Национальный союз архитекторов Украины, архитектурная палата НСАУ, общественная организация ЧЕСТНО с участием архитекторов, общественности и представителей местного самоуправления организуют Всеукраинский марафон "Украина" против 5655".

Он состоится 7 сентября с 11:00 до 13:30. Организаторы и участники призывают президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект 5655.

Соответствующую петицию уже подписали более 42 тысяч граждан.

На мероприятии участники расскажут о том, как проектом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности», регистр.№5655:

уничтожается идея внедрения электронной системы в сфере строительства;

стимулируется самопроизвольное строительство;

легализуется незаконное строительство;

передается частным хозяйствующим субъектам исключительно государственная функция контроля и надзора;

увеличивается стоимость оформления градостроительной документации;

лишается прав общественности инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений;

монополизируется допуск на рынок;

нарушаются права собственников земельных участков;

увеличивается коррупция в градостроительной сфере;

ограничиваются возможности органов местного самоуправления;

уничтожается саморегулирование в Украине как основа профессионального развития отрасли;

сужаются полномочия органов охраны культурного наследия; сужаются права архитекторов и других специалистов отрасли;

уничтожается децентрализация;

вводится строительная амнистия.

Чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке .

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности, который критиковали архитекторы и общественные организации.

Фото: Unsplash\Nathan Waters