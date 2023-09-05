Теперь в «Дії» можно отправлять копию студенческого билета.

Теперь копию студенческого билета можно отправлять за несколько кликов через «Дію», сообщают в пресс-службе сервиса.

Это понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе универа, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и т.д.

Отмечается, что украинские бизнесы могут настроить интеграцию с «Дією», чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией. Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн.

Как работает эта функция – смотрите в видео:

Фото: кадр из видео «Дія»