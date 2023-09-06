Куда пойти в Киеве 8-10 сентября: выступления Kazka и Jerry Heil, KyivBookFest и гаражная распродажа

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Валерия Гуржий
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В течение 8-10 сентября в Киеве пройдут различные события, среди которых: выступления Kazka и Jerry Heil, KyivBookFest, гаражная распродажа, фестиваль американского кино, ярмарка в Броэн, PesDay, маркет Все.Свои, спектакль "Мечты оживают" в Театре на Подоле Подпольный стендап.

Собрали 16 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Фестиваль американского кино "Независимость"

Фестиваль американского кино "Независимость" состоится в 12-й раз и пройдет в Киеве. В честь 60-летия Квентина Тарантино, Фестиваль американского кино "Независимость" представит ретроспективу фильмов культового режиссера.

В ретроспективу войдут три фильма Тарантино: Криминальное чтиво, Бесславные ублюдки, Однажды в… Голливуде. Игровая программа: Тар, После солнца, Реалити, Чемпионы, Песня о любви, Проверка. Документальная программа: Вся эта красота и кровопролитие, Я тебя там не видел, Предмет, Хрупкие плечи: Переосмысливая Барби, Показы фильмов Indie Lab.

Цена: от 95 грн
Где: Кинотеатры «Октябрь» и Kino42
Когда: 7-13 сентября

Коктейльные вечерницы

Благотворительные «коктейльные вечерницы» с fox lingerie и helicopterview agency в баре "В зюзю". В этот раз цель мероприятия — благотворительный сбор «Ночи становятся длиннее» на ночные дроны для 110 бригады, уже 17 месяцев обороняющей Авдеевку.

Цена: вход свободный
Где: В зюзю, улица Владимирская 69
Когда: 8 сентября 18:00

Мечты оживают в Театре на Подоле

Главный герой Дэвид после смерти жены не может отпустить ее и продолжить жить дальше. Часто он с ней разговаривает и отказывается поверить в случившееся... Находясь в оковах своей привязанности, она приводит его к мысли, что все его страдания вызваны тем, что он так и не любил ее по-настоящему, именно поэтому он несчастен , ведь «счастье — это работа, которую во что бы то ни стало нужно выполнить хорошо».

Цена: 300-600 грн
Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б
Когда: 8 сентября 18:00

Поэтический аукцион

На мероприятии можно будет провести вечер в классной культурной (не только) компании, послушать тиктоинстаграммных стендапероинфлюэнсеров и просто кайфонуть от благотворительности.

Цена: вход свободный
Где: КультМотив, улица Ревуцкого, 15
Когда: 8 сентября 18:30

KyivBookFest

Фестиваль будет проходить в двух параллельных форматах:

  • Книжная выставка-продажа – локация со свободным входом, где посетители смогут пообщаться с издателями и приобрести как бестселлеры, так и новые издания.
  • Отраслевой форум – место для всех событий книжной сферы, программа которой состоит из блоков, среди которых профессиональные события, военная тематика, дизайнерские занятия, презентация новинок книжной сферы, детская программа... и многое другое. Вход на территорию событий будет проходить по благотворительным взносам.

Цена: донат от 100 грн
Где: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23
Когда: 8-10 сентября с 11:00

Курени осенние

В пятницу выступят A.Fleming, b2b Runov, Lutique и Undersoul. В субботу на сцену поднимутся Tamada[live, Tbilisi/Berlin], Cape Cod и Anna Aloka. А в воскресенье будут зажигать Yaroslav Lenzyak, Capacity House и Lubimaya.

Цена: в пятницу и воскресенье вход свободный, в субботу – 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 8-10 сентября с 16:00

Kazka, Thekomakoma в артпространстве Uyava

8 сентября в артпространстве Uyava с большим сольным концертом выступит группа Kazka. На концерте будут звучать знаковые хиты группы и мощные месседжи о сильной и удивительной Украине.

9 сентября на сцене будут зажигать: Thekomakoma, Pobo, Тонка, Disappeared Completely, Shadow Unit Love, Mary. 10 сентября на сцену выйдут: Kurs Valut, Si Process, Hidden Element, Karoon, Eternity, Sasha Dog.

Цена: 450-800 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1
Когда: 8 сентября в 18:00, 9-10 сентября с 15:00

Суббота

Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil считает, что ее музыкальная миссия – прославлять свою страну по всему миру! Через свои песни и музыку рассказать о традициях и культуре своего украинского народа. Сейчас Jerry Heil готовит коллаборации с лучшими европейскими и мировыми артистами, которые вы совсем скоро сможете услышать.

Цена: от 500 грн
Где: ТРЦ Гулливер, Спортивная площадь, 1
Когда: 9 сентября 19:00

Loonyfest

На благотворительном фестивале будут слушать музыку, выбирать зины и дистро и копить деньги на ВСУ.

Лайнап:

  • dj. flugvél og geimskip (electronic/pop)
  • chillera (dub/psychedelic)
  • heavenphetamine (psych/synthpop)
  • re-read (emo/indie)
  • emil asadow (ambient/electronic)
  • plaaaato (dream-pop/shoegaze)
  • anthony junkoid (world)

Цена: от 300 грн
Где: 20ft Radio, Кирилловская 45
Когда: 9 сентября 16:00

Маркет Все.Свои

На осеннем маркете украинских брендов во Все. Свои на этот раз будут представлены теплые патриотические коллекции украинских брендов.

Цена: вход свободный
Где: улица Десятинная, 12
Когда: 9-10 сентября с 10:00

Благотворительный маркет "Sense of Bravery market"

Организаторы приглашают присоединиться к мероприятию, чтобы помочь собрать средства для восстановления школы в Харьковской области. На мероприятии будет: ярмарка товаров украинских производителей: еда, одежда, обувь, аксессуары и товары для дома; благотворительная лотерея, приняв участие в которой, ты сможешь не только совершить доброе дело, но и получить невероятные подарки; интересные лекции, мастер-классы.

Цена: вход свободный
Где: Sense Hub Kyiv, ул. Ярославов Вал, 7
Когда: 9-10 сентября с 12:00

Командная игра QuizLab в Fiji Lounge Bar

QuizLab – это развлекательно-интеллектуальная игра во время которой вы не только можете весело провести время, но и получить удовольствие от реализации ваших знаний.

Игра состоит из 7 музыкальных раундов на разные темы и с разными механиками. Ждут команды до 6 игроков включительно.

Цена: от 150 грн
Где: Fiji Lounge Bar, ул.Сагайдачного 14-В
Когда: 9 сентября 13:00

Броэнская ярмарка

На ярмарке будут представлены: одежда, пленочные камеры, украшения, натуральная косметика, аксессуары, масло, сумки, украшения, украшения из керамики, аромасвечи, очки и одежда, косметика, растения, футболки, одежда и аксессуары, портрет за донат, стенд с вещами и спешл гриль-стритфуд.

Цена: вход свободный
Где: Броен, улица Большая Житомирская 20
Когда: 9 сентября 14:00

PesDay на арт-заводе "Платформа"

Начнут хвостатые с красной дорожки, а затем джакузи, песочницы, спа-зоны, beauty, фотосессия, сеанс у психолога, дегустации корма, шоппинг, а после всего – на зону свободного выгула искать новых друзей и любовь. Это будет оазис собачьего восторга и удовольствия.

А их хозяева смогут насладиться тематическим кино, отборными фуд-кортами, стендапами топовых украинских комиков, сценой, из которой будет звучать музыка для души, большим маркетом с настоящими находками, бассейном и детской зоной, где дети охотно проведут весь день.

Цена: от 250 грн
Где: арт-завод "Платформа"
Когда: 9-10 сентября 12:00

Garage Sale в поддержку военных

Вместе с распродажей вещей организаторы планируют «устроить так называемое Block party с друзьями, хип-хоп музыкой, бургерами на гриле и состязаниями 2х2 на одно кольцо». Сети на Garage Sale сыграют Monsto, Bludov, Lamarsound, и Danskiy.

Цена: вход свободный
Где: баскетбольный корт по адресу: улица Саксаганского, 30
Когда: 9-10 сентября с 13:00

Воскресенье

Подпольный Стендап – Коломиец, Чубаха, Петров, Коротков

В этот вечер выступят: Юра Коломиец, Лана Чубаха, Артур Петров, Евгений Коротков.

Цена: 300-450 грн
Где: Underground Standup Club, ул. Золотоворотская 15
Когда: 10 сентября с 18:30

Фото: Jerry Heil, Sense Hub Kyiv, Unsplash\Alexandra Golovac, КультМотив, camera fetish, Unsplash\Nick Fewings, Курени, Kazka, Лана Чубаха, Театр на Подоле

Опубликовано: 06 сентября 2023
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