В Закарпатье планируют создать 5 мусорообрабатывающих кластеров

В 6 районах Закарпатья предлагается создать 5 мусорообрабатывающих кластеров Ужгородский, Мукачевский, Хустский, Тячевско-Раховский и Береговский. В последнем, кстати, уже строится новое сортировочное предприятие.

Об этом сообщили в Минокружении.

В общем, каждый из кластеров будет содержать как сортировочные, так и перерабатывающие предприятия. Эксперты просчитали несколько возможных моделей их развития. Инвестиционная стоимость каждой из них колеблется в пределах 4–5 млрд грн.

"Закарпатская область вместе с международными экспертами провела колоссальную работу. Уверена, что в будущем это позволит региону стать одним из лидеров в реализации изменений и привлечь инвестиции для строительства необходимой инфраструктуры по обработке отходов", - подчеркнула заместитель министра Виктория Киреева.

Фото: Unsplash\Alfonso Navarro