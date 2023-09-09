Эксперт рассказал, что происходит в энергетике и к чему готовиться зимой

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Валерия Гуржий
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Этой зимой отключений электроэнергии может быть больше, чем в прошлом году. Цифра часов без света может достигать 4-10 часов.

Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, пишет "Фокус".

"Говорить о значительном восстановлении мощностей не приходится. В прошлом году целью ракетных ударов россиян были подстанции — отвечающие за передачу электроэнергии объекты возле гидроэлектростанций, тепловых электростанций. И когда их атаковали, уже тогда было понятно, что полностью отремонтировать за лето их невозможно", - говорит Юрий Корольчук.

По словам эксперта, основная масса финансовых и материальных ресурсов уходит на плановые ремонты. И с большой вероятностью цифры, которые в мае озвучил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, на тот момент удалось оперативно устранить почти 70% поврежденных объектов, кардинально не изменившихся.

Когда речь идет об оперативных работах, это не значит, что мощность подстанции была полностью восстановлена. Если подстанция пропускает миллион кВт, ее восстановили оперативно на 70%, она зимой не пропустит больше половины мощности, а вероятность аварийных случаев повысится.

"Считаю, что в нынешнем сезоне отключений будет больше. В ДТЭК Днепропетровской области уже говорили, что нужно готовиться к отключениям по 4-8 часов, я думаю, это оптимистический прогноз, и смело можно готовиться к отключениям до 10 часов", - добавил эксперт .

По мнению Корольчука, наиболее проблемные регионы – Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области.

"Но отключать будут везде. Потому что энергосистема связана и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций. Сейчас уже есть информация о том, что готовятся графики отключений. Как надолго — зависит от того, насколько холодной будет зима", — заверил Корольчук.

Эксперт также отметил, что защитить станции саркофагами не успеют, ведь для этого уходят годы, а не 45 дней.

Фото: Unsplash\carolyn christine

Опубликовано: 09 сентября 2023
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