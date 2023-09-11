В Буче хотят создать зеленую индустриальную зону. Там будут производить возобновляемую энергию

Япония присоединится к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, способствующих ускорению обновления. В частности, в Буче хотят создать зеленую индустриальную зону площадью 3 тысяч га.
Об этом шла речь на встрече министерки экономики Юлии Свириденко с представителями бизнес-делегации Японии, сообщает Минэкономики.
Отмечается, что в этой зоне в Буче будет производиться зеленый водород. Это позволит запустить местное производство возобновляемой энергии, тепла и топлива и будет способствовать энергетической независимости города.
К тому же японский бизнес предлагает технологии, применение которых будет полезно в процессе восстановления Украины, в частности:
В свою очередь, украинская сторона презентовала наработанные украинские проекты для привлечения инвестиций.
Во встрече принимали участие представители компаний, работающих в сферах здравоохранения, электронной коммерции, коммуникации и финансовых технологий, производства транспорта и промышленных товаров, в частности Rakuten, Allm и другие.
Фото: uа-energy.org