В Буче хотят создать зеленую индустриальную зону. Там будут производить возобновляемую энергию

Япония присоединится к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, способствующих ускорению обновления. В частности, в Буче хотят создать зеленую индустриальную зону площадью 3 тысяч га.

Об этом шла речь на встрече министерки экономики Юлии Свириденко с представителями бизнес-делегации Японии, сообщает Минэкономики.

Отмечается, что в этой зоне в Буче будет производиться зеленый водород. Это позволит запустить местное производство возобновляемой энергии, тепла и топлива и будет способствовать энергетической независимости города.

К тому же японский бизнес предлагает технологии, применение которых будет полезно в процессе восстановления Украины, в частности:

медицинские технологии и программы для прогнозирования, профилактики и лечения ПТСР и расстройств, связанных со стрессом;

системы очистки питьевой воды с функцией автономной и обслуживания;

системы для научной поддержки агропроизводства и т.д.

В свою очередь, украинская сторона презентовала наработанные украинские проекты для привлечения инвестиций.

Во встрече принимали участие представители компаний, работающих в сферах здравоохранения, электронной коммерции, коммуникации и финансовых технологий, производства транспорта и промышленных товаров, в частности Rakuten, Allm и другие.

Фото: uа-energy.org