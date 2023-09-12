12 самых ожидаемых сериалов этой осени

Лучшее время для погружения в новые экранные истории наступает именно сейчас. Ведь впереди, кроме прохладных вечеров под пледом, нас ждет множество самых разнообразных сериальных новинок, которых мы с нетерпением ждали еще с момента их анонсов. Что именно смотреть осенью 2023 года – читайте в подборке от БЖ.
Дата выхода: 13 сентября
В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл, Джон Хэмм
3 сезон
Сериал о двух ведущих популярного американского утреннего шоу возвращается с новым сезоном. Главной проблемой для героинь Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, а также их коллег станет угроза будущему целой телесети.
Дата выхода: 20 сентября
В ролях: Эмма Робертс, Ким Кадашьян, Кара Делевинь
12 сезон
Антология о разнообразных ужасах, от которых стынет кровь, наконец возвращается к зрителям с 12 сезоном, подзаголовок которого звучит как "Нежный". В его основу частично лег будущий роман Даниэль Валентайн "Нежное состояние". Он рассказывает о женщине, уверенной, что ее беременности препятствует что-то очень зловещее.
Дата выхода: 21 сентября
В ролях: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл
1 сезон
Сценарий сериала, продюсерами которого выступили Стивен Спилберг и Том Хенкс, основан на документальном романе Дональда Л. Миллера. В нем говорится о воздушных боях Второй мировой глазами британских и американских военных. Сериал сосредоточен на американских бомбардировщиках, противостоявших Третьему рейху в воздухе.
Дата выхода: 21 сентября
В ролях: Эмма Макки, Дуа Салех, Джиллиан Андресон, Патрисия Эллисон, Эйса Баттерфилд
4 сезон
Финальный сезон о подростках, открывших в школе терапевтическую консультацию по половой жизни, завершит историю Отиса и Мэйв. Теперь они уже не школьники, а студенты колледжа, впрочем, до сих пор с нерешенными проблемами и вопросами личного характера.
Дата выхода: 22 сентября
В ролях: Мэл Гибсон, Колин Вуделл, Кейт Нюнг, Хьюберт Пойнт-Дю Жур
1 сезон
Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1970-х годов. Именно тогда началась история создания знаменитой гостиницы "Континенталь", в которой останавливаются убийцы в фильмах о Джоне Вике.
Дата выхода: 5 октября
В ролях: Омар Си, Винсент Лондез, Суфьян Герраб, Антуан Гуи
3 сезон, 2 часть
Главный герой детективного сериала – Ассан Диоп, с детства увлекавшийся приключенческими романами о воре Арсене Люпене. Он решил пойти по стопам кумира и стать грабителем. Единственное условие – не отнимать у бедных. Но главная цель героя – отомстить за отца.
Дата выхода: 6 октября
В ролях: Том Хиддлстон, Овен Уилсон, Гуго Мбата-Роу
2 сезон
Бог уловок и обмана возвращается на экраны со вторым сезоном сольного сериала. Его действие разворачивается после кражи Тессеракта в фильме "Мстители: Финал". Локи попадает в организацию "Управление временными изменениями", которая существует вне пространства и времени и наказывает тех, кто разрушает привычную систему времени.
Дата выхода: 12 октября
В ролях: Фрэнк Лангелла, Мэри Макдоннелл, Марк Хэмилл, Карла Гуджино
1 сезон
Основанный на одноименном рассказе Адгара Аллана По этот готический хоррор рассказывает о семейной династии, члены которой имеют странную наследственную болезнь и погибают при загадочных обстоятельствах.
Дата выхода: 29 октября
В ролях: Луиза Джейкобсон, Синтия Никсон, Кристин Барански, Кэрри Кун
2 сезон
Продолжение исторической драмы о высшем мире Нью-Йорка конца XIX века рассказывает о Мариане Бруке – молодой женщине, которая переезжает в большой город после потери семьи. Здесь она пытается найти свое место в новом, аристократическом окружении.
Дата выхода: 2 ноября
В ролях: Луи Хофманн, Марк Руффало, Хью Лори
1 сезон
Этот мини-сериал основан на одноименном романе Энтони Дорра и рассказывает о слепой француженке Мари-Лоре Леблан и немецком солдате Вернере Пфеннинге. Они оба пытаются выжить во время второй мировой войны и остаться при этом людьми.
Дата выхода: 21 ноября
В ролях: Джон Хэмм, Джуно Темпл, Дженнифер Джейсон Ли
5 сезон
В ноябре с продолжением вернется антология Ноя Хоули, основанная на одноименном фильме братьев Коэнов. На этот раз действие черной трагикомедии будет разворачиваться в "глубинной Америке" в 2019 году вокруг похищения людей и несчастливого брака.
Дата выхода: ноябрь
В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано
1 сезон
Одноименный фильм о супругах наемных убийц получил сериальную адаптацию. Вместо Анджелины Джоли и Брэда Пита главные роли исполнят Дональд Гловер, известный по сериалу "Атланта", и Майя Эрскин. Также к звездному касту присоединился Пол Дано.
Фото: Hindustan Times , Complex