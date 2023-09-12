12 самых ожидаемых сериалов этой осени

Лучшее время для погружения в новые экранные истории наступает именно сейчас. Ведь впереди, кроме прохладных вечеров под пледом, нас ждет множество самых разнообразных сериальных новинок, которых мы с нетерпением ждали еще с момента их анонсов. Что именно смотреть осенью 2023 года – читайте в подборке от БЖ.

Утреннее шоу

Дата выхода: 13 сентября

В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл, Джон Хэмм

3 сезон

Сериал о двух ведущих популярного американского утреннего шоу возвращается с новым сезоном. Главной проблемой для героинь Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, а также их коллег станет угроза будущему целой телесети.

Американская история ужасов

Дата выхода: 20 сентября

В ролях: Эмма Робертс, Ким Кадашьян, Кара Делевинь

12 сезон

Антология о разнообразных ужасах, от которых стынет кровь, наконец возвращается к зрителям с 12 сезоном, подзаголовок которого звучит как "Нежный". В его основу частично лег будущий роман Даниэль Валентайн "Нежное состояние". Он рассказывает о женщине, уверенной, что ее беременности препятствует что-то очень зловещее.

Властелины воздуха

Дата выхода: 21 сентября

В ролях: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл

1 сезон

Сценарий сериала, продюсерами которого выступили Стивен Спилберг и Том Хенкс, основан на документальном романе Дональда Л. Миллера. В нем говорится о воздушных боях Второй мировой глазами британских и американских военных. Сериал сосредоточен на американских бомбардировщиках, противостоявших Третьему рейху в воздухе.

Сексуальное образование

Дата выхода: 21 сентября

В ролях: Эмма Макки, Дуа Салех, Джиллиан Андресон, Патрисия Эллисон, Эйса Баттерфилд

4 сезон

Финальный сезон о подростках, открывших в школе терапевтическую консультацию по половой жизни, завершит историю Отиса и Мэйв. Теперь они уже не школьники, а студенты колледжа, впрочем, до сих пор с нерешенными проблемами и вопросами личного характера.

Континенталь

Дата выхода: 22 сентября

В ролях: Мэл Гибсон, Колин Вуделл, Кейт Нюнг, Хьюберт Пойнт-Дю Жур

1 сезон

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1970-х годов. Именно тогда началась история создания знаменитой гостиницы "Континенталь", в которой останавливаются убийцы в фильмах о Джоне Вике.

Люпен

Дата выхода: 5 октября

В ролях: Омар Си, Винсент Лондез, Суфьян Герраб, Антуан Гуи

3 сезон, 2 часть

Главный герой детективного сериала – Ассан Диоп, с детства увлекавшийся приключенческими романами о воре Арсене Люпене. Он решил пойти по стопам кумира и стать грабителем. Единственное условие – не отнимать у бедных. Но главная цель героя – отомстить за отца.

Локи

Дата выхода: 6 октября

В ролях: Том Хиддлстон, Овен Уилсон, Гуго Мбата-Роу

2 сезон

Бог уловок и обмана возвращается на экраны со вторым сезоном сольного сериала. Его действие разворачивается после кражи Тессеракта в фильме "Мстители: Финал". Локи попадает в организацию "Управление временными изменениями", которая существует вне пространства и времени и наказывает тех, кто разрушает привычную систему времени.

Падение дома Ашеров

Дата выхода: 12 октября

В ролях: Фрэнк Лангелла, Мэри Макдоннелл, Марк Хэмилл, Карла Гуджино

1 сезон

Основанный на одноименном рассказе Адгара Аллана По этот готический хоррор рассказывает о семейной династии, члены которой имеют странную наследственную болезнь и погибают при загадочных обстоятельствах.

Позолоченный век

Дата выхода: 29 октября

В ролях: Луиза Джейкобсон, Синтия Никсон, Кристин Барански, Кэрри Кун

2 сезон

Продолжение исторической драмы о высшем мире Нью-Йорка конца XIX века рассказывает о Мариане Бруке – молодой женщине, которая переезжает в большой город после потери семьи. Здесь она пытается найти свое место в новом, аристократическом окружении.

Весь невидимый нам свет

Дата выхода: 2 ноября

В ролях: Луи Хофманн, Марк Руффало, Хью Лори

1 сезон

Этот мини-сериал основан на одноименном романе Энтони Дорра и рассказывает о слепой француженке Мари-Лоре Леблан и немецком солдате Вернере Пфеннинге. Они оба пытаются выжить во время второй мировой войны и остаться при этом людьми.

Фарго

Дата выхода: 21 ноября

В ролях: Джон Хэмм, Джуно Темпл, Дженнифер Джейсон Ли

5 сезон

В ноябре с продолжением вернется антология Ноя Хоули, основанная на одноименном фильме братьев Коэнов. На этот раз действие черной трагикомедии будет разворачиваться в "глубинной Америке" в 2019 году вокруг похищения людей и несчастливого брака.

Мистер и миссис Смит

Дата выхода: ноябрь

В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано

1 сезон





Одноименный фильм о супругах наемных убийц получил сериальную адаптацию. Вместо Анджелины Джоли и Брэда Пита главные роли исполнят Дональд Гловер, известный по сериалу "Атланта", и Майя Эрскин. Также к звездному касту присоединился Пол Дано.

Фото: Hindustan Times , Complex