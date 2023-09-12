Германия и Украина построят ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС

Германия и Украина подписали меморандум о намерении построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет издание Tagesschau.

Как отметила Бербок, строительство ветровой электростанции в Чернобыле усилит украинскую энергетическую инфраструктуру на фоне российских атак и позволит долю возобновляемой энергетики.

Во время визита в столицу министерша посетила электростанцию на Киевщине, которая подвергалась массированным ударам российских ракет и БПЛА зимой. Пока станция еще не восстановлена окончательно. Над ней установили заграждение для перехвата дронов.

К тому же, Бербок отметила, что Германия будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Украине. В частности, увеличит неотложную гуманитарную помощь. В этом году она составит 380 млн. евро.