Минэнерго разработало графики отключений света, которые будут действовать в случае обстрелов

Министерство энергетики разработало графики отключений света, однако вводить их с 1 октября пока не планирует.

Отключения возможны исключительно в случае обстрелов России и повреждения энергетического оборудования, заявили в пресс-службе Минэнерго.

«В настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону. В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и, соответственно, ограничений потребителей», — сообщили в Минэнерго.

Сегодня производимой электростанциями энергии достаточно. Более того, днем в Украине есть профицит мощностей. Поэтому отключать свет с 1 октября ни в одном из регионов страны не планируют, заявили в ведомстве.