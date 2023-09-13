Минэнерго разработало графики отключений света, которые будут действовать в случае обстрелов

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Ирина Маймур
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Министерство энергетики разработало графики отключений света, однако вводить их с 1 октября пока не планирует.

Отключения возможны исключительно в случае обстрелов России и повреждения энергетического оборудования, заявили в пресс-службе Минэнерго.

«В настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону. В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и, соответственно, ограничений потребителей», — сообщили в Минэнерго.

Сегодня производимой электростанциями энергии достаточно. Более того, днем в Украине есть профицит мощностей. Поэтому отключать свет с 1 октября ни в одном из регионов страны не планируют, заявили в ведомстве.

Фото: Callum Shaw/Unsplash

Опубликовано: 13 сентября 2023
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