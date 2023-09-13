Куда пойти в Киеве 15-17 сентября: выступления Kola и Tvorchi, фестивали в Garage и Octo Tower, ярмарка винила

В течение 15-17 сентября в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: выступления группы Tvorchi и Kozak System, концерт певицы Kola, спектакль Наталки Ворожбит "Зеленые коридоры" в Театре на Подоле, фестивали в Garage, Octo Tower и КультМотиве, Подпольный стендап и спецпоказ фильма "Я, Нина".

Собрали 14 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

На сцену Террасы River Mall выйдет известная украинская певица Kola.

Цена: от 600 грн

Где: Терраса River Mall

Когда: 15 сентября в 19:00

Вам будет играть GosOrchestra — оркестр, созданный как высококлассное симфоническое сопровождение поп- и рок-музыки. Уникальные концертные программы с авторскими аранжировками, разработанные оркестром под руководством А. Госачинского, позволяют по-новому услышать любимые мелодии, а еще — развить музыкальную чувственность, прикоснувшись к миру оркестровой музыки.

Цена: от 300 грн

Где: Терраса Gulliver, Спортивная площадь, 1a.

Когда: 15 сентября в 20:00

Тема нынешнего фестиваля – свобода. В стенах М17 в Киеве посетители смогут ознакомиться с оригинальным аналоговым, цифровым и анимированным коллажем 96 художников.

Также во время фестиваля будут проходить лекции, мастер-классы по коллажу, аrtist talk, кинопоказы.

Цена: 15 сентября вход свободный, в другие дни – 50-100 грн

Где: Центре современного искусства М17, ул. Антоновича 102-104

Когда: 15 сентября – 13 октября с 11:00. Открытие 15 сентября с 18:00

15 августа состоится сольный концерт группы Tvorchi. 16-17 сентября пройдет Garden beer Weekend для всех ценителей крафтового пива. Кроме дегустации пива вас ждут лекторий, интерактивные спортивные игры, выставка картин украинских художников, красивая лаундж-зона и выступления ярких украинских артистов и известных украинских dj: Mayorova, Tumazar, Artem Budchuk, Lowcost49, Mr.Sunny и другие.

Цена: 200-800 грн

Где: ВДНГ, артпространство Uyava

Когда: 15 сентября 19:30, 16 сентября 14:00, 17 сентября 15:00

В пятницу итальянец Fedele вернется в Киев в компании XX ISIS xX. В субботу в Киев приедет легенда – Dj Hell. Вместе с ним вы услышите новый интересный b2b сет от Smailov & Aidentique, а перед гостем играет Alex P. В воскресенье благотворительный фонд Павла Вишнякова, который вместе с волонтером Артемом Платоненко приглашают на благотворительный ивент-сбор на тактическую медицину. Цель – 1 000 000 грн. Лайн-ап живых выступлений: Oleynik, Mila Nitich, Marko Kvitka, Travinskiy. Ди-джей сети: Mjunior b2b Bolotin, Kinree b2b Hisstory.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 15-17 сентября с 16:00

Международная премьера в Театре на Подоле. Четверо женщин из разных городов Украины прошли по зеленому коридору на запад и оказались в безопасности. Но каждая из них принесла с собой свой ад и любовь к жизни, детям, животным и Родине. Закончилась ли их драма гепи эндом? Или история только начинается?

Цена: от 250 грн

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б

Когда: 15 сентября с 18:00

Суббота

На ярмарке вы сможете приобрести редкие образцы давно искавших пластинок, а также найти новые произведения от любимых исполнителей. Кроме того, во время ярмарки состоится выставка картин киевского художника Андрея Клишина.

Цена: вход свободный

Где: Дом кино

Когда: 16 сентября с 11:00

С начала полномасштабного вторжения музыканты проехали с благотворительным туром более 200 городов и городков Украины, Европы, США и Канады. Именно с ними с начала полномасштабной войны украинцы пели, скучали по воинам, ими вдохновлялись, с ними зажигали и донатили на ВСУ.

Цена: от 450 грн

Где: Bel Etage Music Hall

Когда: 16 сентября 18:00

"Тенета" - фестиваль в культурном пространстве "КультМотив" на Подоле состоится 16 сентября в 16:00. Лайн-ап: Валя Самурай, Левко, Николай Пацюк, Sucilna_nevdacha.exe. продажа тематической одежды и аксессуаров, благотворительный аукцион.

17 сентября возвращается "Улица". Главная тема встречи – винил. Вас ждет виниловая ярмарка, экскурс в историю украинского фанка и отборные пластинки в руках мастеров танцевального дела.

Цена: от 100 грн

Где: КультМотив, ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36

Когда: 16 сентября 16:00, 17 сентября 12:30

На западе будет: 3 пивных стенда и 16 кранов на разлив, 3 фуд-корта с бургерами, курами гриль, гриль меню и брецелями-сосисками. А еще будет диджей и настольки.

Цена: вход свободный

Где: Garage, улица Межигорская, 82

Когда: 16 сентября 13:00

На фестивале будут: хот-доги, коктейли, книги, калимбы, растения, украшения, винил, цветы, музыка.

Цена: вход свободный

Где: Octo tower, ул. Мечникова, 5

Когда: 16 сентября 12:00

Воскресенье

Специальный показ фильма "Я, Нина" с участием творческой группы. Фильм представит продюсер и автор проекта Янина Соколова, режиссер и сосценаристка Марыся Никитюк, актриса и психологиня, исполнительница главной роли Ксения Хижняк и актер Максим Панченко. По окончании фильма состоится обсуждение фильма.

Цена: от 100 грн

Где: Кинотеатр «Октябрь»

Когда: 17 сентября в 15:20

Цель мероприятия организовать экспозицию изделий и услуг волонтерских и благотворительных организаций, которые в течение военного времени наладили производство продукции или предоставление услуг необходимых для поддержания боеспособности, безопасности, здоровья, развития и т.д.

В программе: концерты ведущих украинских артистов, благотворительный аукцион, мастер-классы для детей и взрослых, развлечения.

Цена: вход свободный

Где: ВДНГ

Когда: 17 сентября с 12:00

В этот раз на сцене: Свят Загайкевич, Анна Кочегура, Лана Чубаха, Дядя Женя.

Цена: 250-400 грн

Где: Подвал Культуры, ул. Олеся Гончара 30А

Когда: 17 сентября с 18:30

Фото: Kola, Aconcert, yaninafilm, unsplash\Ignat Kushanrev, Tvorchi, Fedele, Kozak System, Свят Загайкевич