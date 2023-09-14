Современный украинский дизайн и искусство впервые вошли в основную программу Vienna Design Week

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Валерия Гуржий
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В этом году современный украинский дизайн и искусство впервые входит в основную программу Vienna Design Week в виде проекта «Kyiv vibes. What matters». Это название является приглашением к диалогу о переосмыслении ценностей в контексте войны и глобальных перемен, пишет Pragmatika.

В течение десяти дней с 22 сентября по 1 октября посетители Vienna Design Week смогут ознакомиться с проектом «Kyiv vibes. What matters» на главной локации в Леопольдштадте.

Мероприятие состоится на территории бывшей гостиницы (Laufberggasse 12) в нескольких разных залах. Это место также символично для всех украинцев, которые нашли временное убежище для беженцев в гостиничных номерах Европы и мира.

«Реальность творческого потенциала и непрерывного роста украинских
дизайнеров, даже во время войны, действительно впечатляет. Наш проект посвящен не только продуктовому дизайну. Мы исследуем, как повседневные предметы влияют на нашу жизнь, какой смысл и смысл привносят. Это также о комфорте и ощущении дома, красоте и эстетической наполненности жизни, необходимых для ее полноценности», – отмечает Юлия Мухоид, визионерка проекта, художница и соучредительница агентства BelkaStrelka.

Среди участников проекта Kyiv vibes. What matters» бюро Smith & Winken, бренд +kouple, компания по дизайну мебели Woo, дизайнер Евгении Литвиненко, дизайнер Ирина Джус, скульптор и художница Ольга Радионова, ювелир и дизайнер Денис Музыка, киевский художник Евгений Мухоид, а также художница FI DO.

Украинский стенд обещает стать трансформационным опытом, демонстрируя силу дизайна и искусства преодолевать границы и объединять человечество вокруг лучших идей.

Фото: Евгений Литвиненко, Андрей Безуглов, Сергей Полюшко

Опубликовано: 14 сентября 2023
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