«Укрзалізниця» осенью запустит новый поезд из Львовской области в Варшаву

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Ирина Маймур
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Осенью «Укрзализныця» запустит новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава.

Об этом сообщают в компании.

Поезд будет курсировать каждый день и будет перевозить около 500 пассажиров в обоих направлениях. На станции Рава-Русская организуют удобную пересадку на поезда во Львов.

Также УЗ ожидает, когда польские коллеги согласуют открытие дополнительного маршрута между Киевом и Варшавой. Этот поезд будет сформирован из вагонов стандартного для Украины габарита. В мае 2023-го такой поезд уже курсировал в тестовом режиме. Запуск маршрута позволит в два-три раза увеличить количество мест на рейсах между Киевом и Варшавой.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубликовано: 14 сентября 2023
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