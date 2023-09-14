«Укрзалізниця» осенью запустит новый поезд из Львовской области в Варшаву

Осенью «Укрзализныця» запустит новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава.

Об этом сообщают в компании.

Поезд будет курсировать каждый день и будет перевозить около 500 пассажиров в обоих направлениях. На станции Рава-Русская организуют удобную пересадку на поезда во Львов.

Также УЗ ожидает, когда польские коллеги согласуют открытие дополнительного маршрута между Киевом и Варшавой. Этот поезд будет сформирован из вагонов стандартного для Украины габарита. В мае 2023-го такой поезд уже курсировал в тестовом режиме. Запуск маршрута позволит в два-три раза увеличить количество мест на рейсах между Киевом и Варшавой.

Фото: «Укрзалізниця»