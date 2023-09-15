Где в Киеве прокатиться на каяках и SUP-досках, пока еще тепло

Нынешняя погода подарила по-настоящему "бархатный сезон", и лето задержится с нами еще на какое-то время.

Несмотря на то, что движение судоходных средств по Днепру в этом сезоне запрещено , кататься на каяках и SUP-досках можно в пределах заливов рек.

Рассказываем, где можно взять доски напрокат, потренироваться, или отправиться в тур.

Один из самых популярных киевских клубов. Среди регулярных его мероприятий – организация прогулок, экскурсий, тренировок, сплавов, квестов, корпоративов на каяках и SUP-бордах в Киеве.

Здесь можно взять на прокат:

туристические каяки (длинные стойкие каяки для прогулки или больших путешествий)

SUP-борды (отмечается, что на них работают все мышцы тела)

двухместные сап-доски (SUP-тандем), а также байдарки, каноэ и рафт-лодки.

Еженедельно приглашают на вечерние релаксовые прогулки на каяках, байдарках и SUP по Десенке. Будут работать минимум до конца октября.

Цены:

туристический каяк: будни – 150 грн/час, день – 750 грн, выходные – час – 200 грн, день – 900 грн;

SUP-стандарт: будни – 150 грн/час, день – 800 грн, выходные – 200 грн/час, день – 1000 грн;

SUP-Lux: будни – 200 грн/час, день – 1100 грн, выходные – 250 грн/час, день – 1400 грн;

SUP-тандем двухместный: будни – 250 грн/час, день – 1200 грн, выходные 400 грн/час, день – 1600 грн.

Адреса: парк «Муромец» (10.00 – 20.00), Гидропарк, Броварской проспект (Детский пляж). 10.00 – 20.00.

В Киеве работают 9 станций проката - "Гидропарк", "Оболонь", "Березняки", "Славутич", "Корчеватое", "Мартышев", "Собачье Гирло", "Тяглое", "Десенка".

Для прогулок не существует возрастных ограничений и не требуется специальной физической подготовки. В центре предоставляют профессиональный инструктаж и помогают выбрать снаряжение, инструктора для людей с ограниченными возможностями, детские кресла для семейных каяков, страховочные жилеты и легкие весла для детей.

Также в центре устраивают регулярные мероприятия, среди которых:

утренний каякинг и SUP-прогулки,

вечерние прогулки к Русановским фонтанам,

однодневные сплавы до Жукова острова, вокруг острова Муромец, по озерам Осокорков, под двенадцатью мостами Киева.

При центре работает школа каякинга для начинающих и любителей водного туризма, программа которой включает 10 занятий (стоимость одного занятия – 350 грн, стоимость полного курса – 3000 грн). Основатели центра также поддерживают экологические проекты, в частности, Экопарк Осокорки, регулярно проводят акваплогинги – уборку речного мусора на каяках.

Цены:

Прокат одноместных каяков и SUP класса «Стандарт»: будни – 150 грн/час, день – 450 грн, выходные – 200 грн/час, день – 585 грн;

Одноместных каяков и SUP класса «Комфорт»: будни – 190 грн/час, день – 570 грн, выходные – 250 грн/час, день – 740 грн;

Прокат двухместных каяков «Стандарт», SUP-досок Tandem и класса Premium: будни – 200 грн/час, день – 600 грн, выходные – 260 грн/час, день – 780 грн;

Двухместных каяков «Комфорт», трехместных каяков, каноэ, каяков для рыбалки: будни – 240 грн/час, день – 720 грн, выходные – 310 грн/час, день – 935 грн;

Прокат многоместного SUP-борда (до 8 человек): будни – 500 грн/час, день – 1500 грн/час, выходные – 650 грн/час, день – 1950 грн.

Здесь проводят прогулки на каяках – как почасово, так и на целый день. В прокат сдают каяки итальянской компании Rainbow. Все новые, их много, поэтому они всегда свободны для пользования.

В этом сезоне открыли Школу гребли SkyPark, это должно быть особенно интересно тем, кто любит ранний подъем и начинает свой день с активной разминки.

Каждый понедельник, среду и пятницу в 7 утра школа открыта для посетителей.

Виды каяков:

Одноместные и двухместные классы "Стандарт" и "Комфорт". Также есть доски SUP класса «Стандарт».

Цены: будни – от 120 грн. до 190 грн/час, день – от 480 до 980 грн/час, выходные от 160 до 250 грн/час.

Стоимость разовой двухчасовой утренней прогулки – 170 грн, месячный абонемент на утренние зарядки (12 занятий) – 700 грн, услуги тренера (мастер спорта по спортивной гребле) – 300 грн в час.

Адрес: Проспект Владимира Ивасюка, 20-а, пляж. В осенний период прокат каяков работает по предварительному заказу (с 10.00 до 18.00)

Клуб базируется на спортбазе Зенит на Трухановом острове и занимается прокатом сапбордов и байдарок. Также организуют путешествие по интересному маршруту, который начинается со спортивной базы «Зенит» вдоль Матвеевского залива. На протяжении прогулки можно полюбоваться пейзажами, кувшинками, дикими утками, даже бобрами, иногда встречающимися на Трухановом. Обещают и заброшенный дебаркадер, как в классических фильмах о пиратах.

Среди снаряжения здесь акцент на байдарках и каноэ, но сейчас популярностью пользуются сапборды, и напрокат можно взять не только доску с веслом, но все необходимое к ней. Организаторы отмечают, что сапборд безопаснее серфинга, и получить все необходимые навыки смогут даже дети.

Прокат работает в основном на выходных, а по будням – по предварительной договоренности.

Цены: прокат сапбордов – 150 грн/час, 250 грн/2 часа, 1000 грн/день.

Адрес: остров Труханов, спортбаза «Зенит» (ежедневно с 8.00 до 20.00).

Магазин и прокат спортивного и водного снаряжения основан идеологами водного отдыха. Также организуют туры, сплавы, детские лагеря, корпоративы. Инструкторы клуба советуют тщательно выбирать правильную лодку и помогают профессиональными советами.

Для спокойной воды и комфортных сплавов рекомендуют туристические каяки с открытой декой. Профессионалам, которые хотят преодолевать бурные воды, советуют спортивный каяк. Тем, кто планирует выйти на воду в выходной день, чтобы преодолеть 6-7 км, и при этом еще заняться йогой в тишине – идеальный вариант – сап-доски.

В осенний сезон рекомендуют дополнительно арендовать гидрокостюмы и неопреновые носки.

Цены: Двухместный туристический каяк Helena-Kayaks Duo – 750 грн/сутки, двухместный туристический каяк Perception Prodigy-II Expedition – 800 грн/сутки, одноместный туристический каяк Kolibri One-Go – 550 грн/сутки, надувная SUP-доска XQ Max SUP 10,6 – 500 грн/сутки.

Адрес: Киев, улица Бориспольская, 40 (метро «Красный Хутор»). Понедельник-пятница – 9.00-17.00, суббота-воскресенье – по договоренности.