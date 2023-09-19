В Ирпене откроют памятник, изготовленный из остатков российских ракет

22 сентября в сквере возле Ирпенского отдела полиции установят памятник «Воля», посвященный борьбе Прирпения с российским нашествием.

Об этом пишет ITV.

Скульптуру создали из остатков российских ракет, летевших на регион в феврале-марте 2022 года.

В период российского нашествия по Приирпению было выпущено огромное количество снарядов, мин и кассетных боеприпасов. Эти обстрелы повлекли за собой масштабные разрушения, смерти и ранения сотен мирных жителей и защитников города. Этот убийственный металл еще продолжают находить и обезвреживать.

"Наша цель заключена в утилизации его, путем превращения в скульптуры, которые будут воспоминанием об этих страшных днях. Дни, в которых мы все равно выстояли, укрепив нашу веру, силу и мощь», — говорится в презентации проекта.

Лозунг проекта — «Всего металла мало, чтобы нашу волю сломало».

Кроме физической инсталляции было создано и виртуальное интерактивное дополнение «VOLIA». Каждый сможет считать QR-код и посмотреть скульптуру в виртуальной реальности. Кроме того, по QR-коду можно узнать больше о каждом боеприпасе, который стал частью инсталляции.

После открытия проект будет доступен на украинском и английском языках, но в дальнейшем выбор языков планируется расширять.

В состав проектной группы вошли скульпторы Кирилл Гузенко и Артем Стрембицкий, художница София Дзюблюк, архитектор Любовь Тютина, дизайнер Зореслава Дзюблюк и IT-консультант Андрей Мартынюк.