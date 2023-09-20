Польша может полностью прекратить помощь украинцам с 2024 года

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Анна Григораш
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Польша, вероятно, прекратит поддержку украинских беженцев с 2024 года.

Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил представитель правительства Петр Мюллер.

"Поддержка беженцев, которая включает отмену требований о проживании и предоставлении разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейной помощи, не будет продлена в следующем году", - сообщил он.

О возможном решении прекратить социальную помощь миллионам украинских беженцев, пишет и издание Bloomberg со ссылкой на Мюллера.

"Эти правила просто утратят силу в следующем году. Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени", – сообщил Мюллер.


Фото: Yevhen Prykhodko

Опубликовано: 20 сентября 2023
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