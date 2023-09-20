Волонтеры Repair Together выпустили сериал «Село и люди» о восстановлении Черниговщины

Волонтерская организация Repair Together показала первый эпизод документального сериала об интернациональном строительном лагере в Черниговской области.

В нем говорится о буднях волонтеров и жизни села.

Режиссером сериала стал один из основателей проекта Repair Together – Александр Кучинский.

В сериале Repair Together показывают, каков типичный день волонтера лагеря, рассказывают о прорабе Оуэне, приехавшем восстанавливать Черниговщину из Ирландии, и ставшей лучшей волонтером местную жительницу бабу Надю и другие интересные истории.

Repair Together — это общественная организация, которая формирует волонтерское сообщество для преодоления последствий российской агрессии, в частности, занимается восстановлением разрушенных сел Черниговщины. Волонтеры уже отстроили 7 полностью разрушенных домов, отремонтировали еще 20 собственными силами и скоординировали ремонты и восстановления 49 — с привлечением международных фондов.

Интернациональный строительный лагерь ОО Repair Together организовала в рамках программы «Сообщество», которая выполняется Фондом «Восточная Европа» в партнерстве с Украинским независимым центром политических исследований и ОО «Вместе против коррупции» при финансовой поддержке Европейского Союза.

События проходят в Интернациональном строительном лагере при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Фото: скриншот из сериала