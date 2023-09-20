В 2024 году в Украине может заработать 5G — Минцифры

Минцифры планирует запустить пилотную версию 5G-покрытия в Украине уже в 2024 году.

В настоящее время ведутся переговоры с компанией-поставщиком, специализирующейся на сетях 5G, сообщил глава ведомства Михаил Федоров в интервью Forbes.

«Ведем переговоры с одной компанией. Надеюсь, что пилотный запуск будет уже в следующем году. Мы не можем сказать, получится ли. Это наши планы, но мы детализируем для того, чтобы публично об этом заявить и улучшить», – сообщил Федоров.

Также он добавил, что в настоящее время Минцифры работает над улучшением покрытия 4G. Во время полномасштабной войны многие оборудования были перемещены для усиления определенных регионов. За последний год связь ухудшалась, однако ситуация уже меняется.