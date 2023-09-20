Куда пойти в Киеве 22-24 сентября: Monatik, Палиндром, Маркет Все.Свои и Веган Уикенд

В течение 22-24 сентября в Киеве состоятся разнообразные события, среди которых: выступление Монатика и Палиндром, Etherwood и Santiago Garcia на сцене в артпространстве Uyava, Маркет Все. Свои, Почти интелектуальное шоу, Крылатый веломарш, Веган Викенд, фестиваль чая и другое.

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Проект является попыткой осмыслить ощущения, которые участники выставки проживали в преддверии полномасштабной войны и во время блекаутов. Эти два периода, хотя и разделены временно, пронизаны тревожным ожиданием – предвкушением российского вторжения и приспособлением быта к графику отключения света.

Цена: вход свободный

Где: Малая галерея Художественного арсенала, ул. Лаврская, 10

Когда: с 14 сентября по 15 октября 2023 года, вт-вс 12:00-19:00

22 сентября выступят Sergil Lesshchenko, который впервые сыграет в Kureni вместе с Seba Korecky b2b, Alinikus, Hanna b2b LDM, а благотворительное мероприятие начнет Stashuk.

23 сентября пройдут винтажные инвенты под названием Virete. Первооткрывателями станут испанцы Monkey Brothers. Компанию мужественным гостям составят T.Fain и Rustam.

24 сентября состоится первый сольник романтического дуэта украинской сцены – Averin&Chursanov, а хорошую электронную поддержку создадут – Steve и Sixty-Nine.

Цена: 22 и 24 сентября вход свободный, 23 сентября – от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 22-24 сентября с 16:00

Большой сольный концерт Палиндрома с презентацией нового альбома «Лучшие вопросы себе» (2023). На концерте вы услышите песни новые песни, переплетенные с треками Степана, которые помогают вам переживать нынешний мир.

Цена: от 400 грн

Где: Bel etage

Когда: 22 сентября 18:00

В программе: велокино у Самосада: крутят педали на велогенераторе и показывают документальную ленту "Вело против авто", реж. Фредрик Гретен, Швеция, 90' с украинским дубляжом от 86Prokat; велонетворкинг на Спасской, 12; регистрация на благотворительный Крылатый Веломарш 24 сентября; масала чай и николаевское вино.

Также организаторы хотят поддержать сбор 1 миллиона гривен на дроны для ВСУ, который инициировали фонд Гуркит.

Цена: вход свободный

Где: Самосад на Подоле

Когда: 22 сентября 18:00

На концерте НАОНИ вы услышите уникальные аранжировки всемирно известных рок-хитов и саундтреков. Флагман украинской инструментальной музыки приятно удивит ценителей и в очередной раз подарит удовольствие своим поклонникам.

Цена: от 390 грн

Где: Дом архитектора, улица Бориса Гринченко, 7

Когда: 22 сентября 19:00

Суббота

Здесь каждый сможет приобрести вещи от украинских брендов, которые позволят измениться не только в гардеробе, но и в домашнем пространстве.

Ищите на маркете керамику, текстиль, декор, свечи, изделия из дерева, книги, игрушки, кухонные принадлежности, мясные и творожные изделия, сладости и напитки. А также – женская и мужская одежда, аксессуары и украшения.

Цена: вход свободный

Где: Дом архитектора, улица Бориса Гринченко, 7

Когда: 23-24 сентября с 10:00

На фестивале чая Kyiv Tea Festival можно будет продегустировать более 300 видов чая и с головой погрузиться в мир чайной культуры. В программе: обширный маркет чая, а также аксессуары для чайных церемоний и заваривания; образовательные лекции в течение двух дней с более чем 30 ведущими чайными экспертами; мастер-классы по купажированию и выбору чая; мастер-классы для специалистов индустрии; чайные дегустации как закрытые для профессионалов, так и открытые, на каждом стенде участников; уголок чайных мастеров, которые в течение двух дней будут погружать гостей в мир чайных церемоний; гончарство, рисование и другие творческие активности; фудкорт со вкусняшками.

Дегустации чая на стендах участников будут бесплатными для всех гостей фестиваля.

Цена: 250 грн

Где: Галерея Lavra

Когда: 23-24 сентября с 11:00

В программе: фудкорт, ярмарка, тату за донат, лекции об украинской кухне и веганстве, стендап и диджей сети.

На мероприятии планируется собрать 250,000 грн.

Цена: вход свободный

Где: КультМотив, ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36

Когда: 23 сентября с 12:00

"Сільпо" проведет фестиваль органической украинской продукции в одном из супермаркетов Киева. На события можно будет лично познакомиться с производителями органической еды, отведать их продукцию и приобрести все со скидкой до -15%.

Цена: вход свободный

Где: "Сильпо", ТРЦ Республика

Когда: 23-24 сентября с 13:00

23 сентября британский продюсер Etherwood уезжает в Uyava с благотворительным выступлением. Поддержка хедлайнера будет от: Hidden Element, Votuma, Indi Woods, Elmar и AlterVS.

24 сентября легендарный испанский продюсер Santiago Garcia возвращается в Киев с благотворительным выступлением.

Цена: от 300 грн

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1

Когда: 23-24 сентября с 15:00

Вместе со своей командой музыкант готовит множество сюрпризов на новые композиции, ставшие хитами; выступления специальных гостей артистов-друзей, а также исполнение "отремонтированных" (repaired) легендарных хитов артиста, так любящих миллионы украинцев.

Цена: 1700 - 4000 грн

Где: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Когда: 23 сентября 18:00

Воскресенье

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться и перевести благотворительный взнос на счет БФ Гуркит.100% собранных средств пойдут на дроны. Приехать в воскресенье, 24 сентября на Контрактовую к памятнику Сковороде, получить свой номер и воду на старте. На финише в парке Муромец все участники и участницы Крылатого веломарша получат военный сувенир в память о событии.

Цена: 578 грн

Где: Контрактовая площадь возле памятника Сковороде

Когда: 24 сентября 11:00

За звание умнейшего комика на этот раз будут: Василий Байдак, Анна Кочегура, Сергей Степанисько, Александр Жипецкий.

Цена: 400 грн

Где: Фотостудия "Пандора"

Когда: 24 сентября 16:00

Фото: Курени , Палиндром , Unsplash\Larisa Birta , Все.Свои , Unsplash\Drew Jemmett , Etherwood , Монатик , Василий Байдак