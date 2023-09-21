УЗ закупит 44 современных вагона, некоторые приспособлены для людей с инвалидностью

"Укрзализныця" объявила новый тендер на закупку 44 пассажирских вагонов за счет госбюджета.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что это количество позволит сформировать до 3 поездов класса "Ночной экспресс" полностью из новых вагонов: по 6-7 вагонов купейных (20 в целом), по 3 СВ (9 в целом) и в каждый состав поезда - по вагону, предназначенному для перевозка пассажиров с инвалидностью (3 в целом). Также предусмотрена закупка и 9 плацкартных вагонов (по 3 на поезд).

Обычно "Ночные экспрессы" формировались только из вагонов купе и СВ, но в обновленном формате будут добавлены и плацкартные вагоны, чтобы расширить возможности перевозки в наиболее социально значимом сегменте.

Вагоны будут оборудованы вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, электронными табло, кофеварками, а вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для комфортной посадки пассажиров на колесном кресле. Кроме того, двери пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будут оборудованы системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена система видеонаблюдения.

Фото: Укрзализныця