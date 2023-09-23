Появится стеклянная пристройка: смотрите, как выглядит главный корпус УКУ после реставрации

Украинский католический университет приступил к реставрации главного корпуса университета на ул. Свенцицкого, 17, в пределах которой само здание расширят за счет стеклянных пристроек, а также обустроят лифт.

Об этом пишет Zaxid.net.

Проект масштабной реставрации главного четырехэтажного корпуса УКУ разработала архитектурная компания abmk. Он предполагает достройку трехэтажных стеклянных пространств со стороны внутреннего двора, где обустроят доступную для маломобильных людей столовую, аудитории, конференц-зал, общественные и студенческие зоны. В общей сложности университет расширится на около 1000 м2.

«Также проект предусматривает увеличение открытости территории УКУ, восстановление общественного, пешеходного сообщения со стороны улицы Стуса до ул. Мушака, устройство уютного подворья без автомобилей. Главная цель университета сейчас – активировать и сделать корпус открытым, обеспечить безбарьерный доступ, вернуть ему утраченные общественные функции», – сообщили в пресс-службе УКУ.

В этом корпусе действуют программы факультета наук о здоровье, предусматривающие взаимодействие с маломобильными людьми, поэтому обновленный корпус должен стать безбарьерным и доступным, отметили в УКУ.

"Фасады пристроек спроектировать из светопрозрачных конструкций, через которые будет просматриваться исторический фасад здания. Стекло как нейтральный современный материал будет подчеркивать монументальность исторических ризалитов», – отмечают проектанты.

Приблизительная стоимость работ по реставрации корпуса составляет 78 млн грн, частично эти работы профинансирует немецкий благотворительный фонд. Реализовать проект планируется в течение 2023-2026 годов в несколько этапов.

Фото: admk