Появится стеклянная пристройка: смотрите, как выглядит главный корпус УКУ после реставрации

836
Валерия Гуржий
share share

Украинский католический университет приступил к реставрации главного корпуса университета на ул. Свенцицкого, 17, в пределах которой само здание расширят за счет стеклянных пристроек, а также обустроят лифт.

Об этом пишет Zaxid.net.

Проект масштабной реставрации главного четырехэтажного корпуса УКУ разработала архитектурная компания abmk. Он предполагает достройку трехэтажных стеклянных пространств со стороны внутреннего двора, где обустроят доступную для маломобильных людей столовую, аудитории, конференц-зал, общественные и студенческие зоны. В общей сложности университет расширится на около 1000 м2.

«Также проект предусматривает увеличение открытости территории УКУ, восстановление общественного, пешеходного сообщения со стороны улицы Стуса до ул. Мушака, устройство уютного подворья без автомобилей. Главная цель университета сейчас – активировать и сделать корпус открытым, обеспечить безбарьерный доступ, вернуть ему утраченные общественные функции», – сообщили в пресс-службе УКУ.

В этом корпусе действуют программы факультета наук о здоровье, предусматривающие взаимодействие с маломобильными людьми, поэтому обновленный корпус должен стать безбарьерным и доступным, отметили в УКУ.

"Фасады пристроек спроектировать из светопрозрачных конструкций, через которые будет просматриваться исторический фасад здания. Стекло как нейтральный современный материал будет подчеркивать монументальность исторических ризалитов», – отмечают проектанты.

Приблизительная стоимость работ по реставрации корпуса составляет 78 млн грн, частично эти работы профинансирует немецкий благотворительный фонд. Реализовать проект планируется в течение 2023-2026 годов в несколько этапов.

Фото: admk

Опубликовано: 23 сентября 2023
share share
Как экономить на покупках: Банк Собственный Счет дарит двойной кэшбек балами Как экономить на покупках: Банк Собственный Счет дарит двойной кэшбек балами Во Львове одну из главных улиц на день сделали пешеходной Во Львове одну из главных улиц на день сделали пешеходной На Подоле снова начали разбирать крышу 200-летнего здания, которое должно получить охранный статус На Подоле снова начали разбирать крышу 200-летнего здания, которое должно получить охранный статус В КГГА рассказали, сколько частных автомобилей ежедневно передвигаются по Киеву В КГГА рассказали, сколько частных автомобилей ежедневно передвигаются по Киеву Жители дома на Жилянской получат денежную компенсацию, если дом не подлежит восстановлению Жители дома на Жилянской получат денежную компенсацию, если дом не подлежит восстановлению На Подоле реставрировали историческую вывеску 1978 года На Подоле реставрировали историческую вывеску 1978 года Феттучини "Альфредо": рецепт пасты, которая покорила Голливуд Феттучини "Альфредо": рецепт пасты, которая покорила Голливуд Киевляне призывают разработать механизм утверждения муралов в городе – петиция Киевляне призывают разработать механизм утверждения муралов в городе – петиция
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.