Спорт, танцы и лекции: "Жизнелюб" откроет пространство на Оболони для людей 55+

29 сентября благотворительный фонд «Жизнелюб» открывает собственное пространство в Киеве. Это будет место сбора людей 55 лет, где они смогут заниматься спортом и танцами, слушать лекции, участвовать в мастер-классах, играть в настольные игры, знакомиться и находить новых друзей.

Об этом пишет "Шо Там".

Пространство «Жизнелюб» будет работать ежедневно по будням. Каждый день в нем будут проходить различные активности – занятия по йоге, фитнесу и танцам, интересные лекции, мастер-классы, кинопросмотры, психотерапевтические группы, арттерапия и все, что может быть полезным и наполнять жизнь людей старшего возраста.

Также в Пространстве «Жизнелюб» будет место, где можно провести время вне групповых активностей – поиграть в шахматы или шашки (и прямо там найти себе партнера для игры), почитать книгу или просто пообщаться. Уже сейчас к работе пространства привлечены психологи, проводящие групповые занятия и занятия по арттерапии, тренеры по йоге, а также преподаватели театрального искусства.

Где: Киев, Dream Yellow. Оболонский проспект, 1Б Вход 2А или 2Б, Атриум Голливуд, второй этаж, желтая дверь с надписью «Пространство «Жизнелюб».

График работы: с 29 сентября ежедневно по будням с 11:00 до 17:00, в четверг – с 13:00 до 17:00.

Фото: Життєлюб