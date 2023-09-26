«Укрзалізниця» запустила первый в мире автономный поезд-кухню

«Укрзалізниця» вместе с Фондом Говарда Баффета создали первый в мире автономный поезд-кухню – Food Train.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Food Train состоит из 6 вагонов:
Поезд-кухня может работать автономно от пяти до семи дней. Оборудование в Food Train позволит поварам готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и т.д. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволят легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.
Сейчас Food Train прошел тестовую проверку и в ближайшее время отправится в прифронтовые районы Украины, где тепло и еда критически важны для жизни, сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Лященко.
Создание поезда полностью профинансировал Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
Фото: УЗ