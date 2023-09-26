«Укрзалізниця» запустила первый в мире автономный поезд-кухню

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Ирина Маймур
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«Укрзалізниця» вместе с Фондом Говарда Баффета создали первый в мире автономный поезд-кухню – Food Train.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Food Train состоит из 6 вагонов:

  • генераторный вагон с собственной заправочной станцией;
  • вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
  • вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
  • вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
  • вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
  • багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.

Поезд-кухня может работать автономно от пяти до семи дней. Оборудование в Food Train позволит поварам готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и т.д. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволят легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Сейчас Food Train прошел тестовую проверку и в ближайшее время отправится в прифронтовые районы Украины, где тепло и еда критически важны для жизни, сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Лященко.

Создание поезда полностью профинансировал Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Фото: УЗ

Опубликовано: 26 сентября 2023
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