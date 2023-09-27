Prometheus запускает 600 стипендий на IT-курсы: кто может подать заявку

Prometheus запускает 600 стипендий для обучения на IT-курсах, созданных в партнерстве с GlobalLogic, Ciklum, EPAM и другими специалистами области.

Стипендиаты смогут бесплатно пройти следующие программы:

Кто может подать заявку на стипендию:

жители и внутренне перемещенные перемещенные лица, на момент подачи заявки проживающие в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях;

ветераны и ветеранки, а также члены их семей (родители, жена/муж, дети),

украинцы и украинки, потерявшие работу в результате войны,

украинцы и украинки, чьи дома или жилье пострадали в результате российской военной агрессии,

внутренне перемещенные лица,

другие уязвимые категории населения.

Пострадавшие от войны, однако не входящие в указанные категории и проживающие на прифронтовых или освобожденных территориях, также могут подать заявку. Таких слушателей зачислят при наличии свободных мест.

Регистрация на стипендии открыта и продлится до 7 октября включительно.