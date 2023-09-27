Prometheus запускает 600 стипендий на IT-курсы: кто может подать заявку

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Ирина Маймур
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Prometheus запускает 600 стипендий для обучения на IT-курсах, созданных в партнерстве с GlobalLogic, Ciklum, EPAM и другими специалистами области.

Стипендиаты смогут бесплатно пройти следующие программы:

Кто может подать заявку на стипендию:

  • жители и внутренне перемещенные перемещенные лица, на момент подачи заявки проживающие в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях;
  • ветераны и ветеранки, а также члены их семей (родители, жена/муж, дети),
  • украинцы и украинки, потерявшие работу в результате войны,
  • украинцы и украинки, чьи дома или жилье пострадали в результате российской военной агрессии,
  • внутренне перемещенные лица,
  • другие уязвимые категории населения.

Пострадавшие от войны, однако не входящие в указанные категории и проживающие на прифронтовых или освобожденных территориях, также могут подать заявку. Таких слушателей зачислят при наличии свободных мест.

Регистрация на стипендии открыта и продлится до 7 октября включительно.

Фото: Andrew Neel/Unsplas

Опубликовано: 27 сентября 2023
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