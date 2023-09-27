Prometheus запускает 600 стипендий на IT-курсы: кто может подать заявку

Prometheus запускает 600 стипендий для обучения на IT-курсах, созданных в партнерстве с GlobalLogic, Ciklum, EPAM и другими специалистами области.
Стипендиаты смогут бесплатно пройти следующие программы:
Кто может подать заявку на стипендию:
Пострадавшие от войны, однако не входящие в указанные категории и проживающие на прифронтовых или освобожденных территориях, также могут подать заявку. Таких слушателей зачислят при наличии свободных мест.
Регистрация на стипендии открыта и продлится до 7 октября включительно.
Фото: Andrew Neel/Unsplas