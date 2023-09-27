Куда пойти в Киеве 29 сентября-1 октября: Kalush Orchestra, винный фестиваль и кофейный поп-ап

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Валерия Гуржий
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В течение 29 сентября-1 октября в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: концерт группы Kalush Orchestra, выступления Христины Соловий, Коли Серьги и Фиолета в артпространстве Uyava, Большой винный фестиваль, кофейный поп-ап в Octo tower, марафон несокрушимости и высадка деревьев на Трухановом острове.

Собрали 14 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Выставка "Украинский и американский pop art"

Здесь вас ждут Энди Уоргол и Александр Ройтбурд, Роман Минин и Kaws и Bearbrick, Рой Лихтенштейн и Саша Чичкан, Максим Мамсиков и Марк Калев Костаби, Алексей Сай и Такаси Мураками. А еще Сергей Якименко, Тая Галаган-Гершуни, Василий Дмитрик, Миллер и другие.

Цена: вход свободный
Где: Vakulenko Art Consulting, улица Костельная, 8
Когда: 27 сентября - 27 октября, ср-вс 11:00-19:00

Tiefschwarz и Michal Zietera в Куренях

В пятницу выступит киевский коллектив Junket, Sasha Trey, Awl Alexander и Dasha Vanat. В субботу хедлайнерами станут немецкие артисты – Tiefschwarz, Michal Zietera и киевский артист новой волны – Aidentique.

Цена: в пятницу вход свободный, в субботу – от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 29-30 сентября с 16:00

Kalush Orchestra

Среди премьер – англоязычные композиции, выпущенные за время проведения европейского тура. Традиционно во время концертов Kalush Orchestra будут проведены благотворительные аукционы. Часть средств от продажи билетов тоже уйдет на благотворительность.

Цена: от 600 грн
Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41
Когда: 29 сентября 19:00

Суббота

Киевский марафон несокрушимости

В этом году маршрут будет пролегать по Трухановому острову. Для участия будут доступны: дистанции 42 км, 21 км, 10 км и 5 км; веретанская десятка; детские забеги и два формата: офлайн (в Киеве) и онлайн - в любой точке мира. Регистрация на сайте.

Цена: 890 грн
Где: Труханов остров
Когда: 30 сентября 09:00

Высадка деревьев на Трухановом острове

К 80-летию сожжения поселения на Трухановом острове немецко-фашистскими захватчиками организаторы приглашают присоединиться к краеведческому мероприятию вместе с Вячеславом Дзивалтовским и ОО "Труханов остров".

В программе: минута молчания, возложение цветов, высадка деревьев, символический поминальный обед.

Цена: вход свободный
Где: Труханов остров
Когда: 30 сентября в 10:50 у мемориала на острове

Be Wine Show

На мероприятии будут действовать несколько залов:

  • Wine Zone – зона, где более 100 локальных и международных брендов презентуют свою продукцию. Там вы сможете продегустировать самые лучшие купажи и узнать интересные детали производства напитков.
  • Professional Tasting – дегустационные залы для профессиональной аудитории, где эксперты индустрии в течение 50 минут представляют историю, процесс создания, уникальные особенности и тонкости вкусов вин. Посещение дегустаций предусмотрено в билете Professional.
  • Speed Tasting Room – ценителей вина будут ждать две зоны быстрых дегустаций. Это инновационный формат, позволяющий попробовать и оценить максимальное количество образцов без потери качества. Продолжительность одной дегустации – 20 минут, а количество участников ограничено до 20, чтобы каждому гостю было не только вкусно, но и комфортно.

Цена: от 400 грн
Где: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16a
Когда: 30 сентября-2 октября с 11:00

Кофейный поп-ап в Octo tower

Что будет: зерно Колумбия Эль Рефуджио, Гондурас Сол Насиент и Кения Кибоко в эспрессо и хенд брю, в 13:00 состоится свободный капинг для тех, кто хочет погрузиться в кофейный мир — за свободный донат, шоп мерча и кофе

Цена: вход свободный
Где: Octo tower, улица Мечникова, 5
Когда: 30 сентября с 12:00

Ремонтное кафе в Хаклабе

Это событие, на которое вы приносите сломанные предметы, бытовые приборы, стулья без ножки, и организаторы вместе с вами пытаются их отремонтировать! Кроме этого, такие события это поддержка мировой культуры бережного отношения к окружающей среде. Ремонтируйте вещи вместо того, чтобы их выбрасывать! А еще это обычно весело и очень полезно для участников, потому что можно не только починить любимую вещь, но и многому научиться в процессе.

Цена: вход свободный
Где: Хаклаб, улица Новоконстантиновская, 1В
Когда: 30 сентября 14:00

Кристина Соловий, Коля Серьга и Фиолет в Uyava

В субботу на сцену выйдут: Василий Байдак, Военный оркестр 59 ОМБР им. Якова Гандзюка, Коля Серьга, Виталий Кириченко / Нумер 482, Ирина Клименко, Саша Чемеров, Фиолет (Сергей Мартынюк), G-art, Skofka, Валерий Дзех.

В воскресенье будут зажигать - Христина Соловий, Лера Мандзюк, Мастерская мужского оптового пения "Перегук", Burla, Мирослав Кувалдин / The Вйо, Михаил Олейник, Миша Крупин, Павел Вышебаба, Kornel, Kozak Siromaha, Moisei, Acafatov, VIP Тернополь Илия Корман.

Цена: от 300 грн
Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 30 сентября-1 октября 15:00

Вечеринка Daytime

Лайн-ап: Ross Khmil (live), Facheroia, DJ 69, Tofudj, Ecce Lizard, M.Tkachenko.

Цена: от 600 грн
Где: Collider, улица Кирилловская, 60
Когда: 30 сентября 15:00

Победители времени в Театре Маскам Рад

Легкая современная комедия для хорошего настроения. Очаровательный звездный вечер на берегу моря одного из удивительных курортов встречаются двое: мужчина и женщина. Оба талантливы, умны, остроумны и веселы. Оба – с большим духом авантюризма. Их встреча была случайной и могла никогда не случиться, потому что у них совершенно разный жизненный опыт.

Цена: 200 грн
Где: Киевская крепость, улица Госпитальная, 24А
Когда: 30 сентября 16:00

Концерт Юли Юриной

Сольный концерт Юли Юриной, где она объединит фольклорную программу "Гвара" и авторскую "Рефлексию". Свою музыку она описывает как "темный электрофольк", ведь не боится сочетать фольклорные мотивы с современным звучанием и дерзким текстом.

Цена: от 400 грн
Где: Bel Etage
Когда: 30 сентября 19:00

Воскресенье

Тренинг по домедицинской помощи

О чем будут говорить:

  • Оказание к медицинской помощи пострадавшему разницу между военным и гражданским протоколом.

  • Приказ Минздрава № 441 и стандарты НАТО: ознакомление с алгоритмами САВС и MARCH, важность соблюдения порядка проверки систем жизнедеятельности раненого.

  • Критические/массивные кровотечения – признаки и порядок действий по их остановке.
  • Дыхание - первая помощь при его отсутствии.
  • Вызов скорой. На что обращать внимание
  • Аптечка бойца (IFAK) и аптечка гражданского лица
  • Практическая часть: отработка наложения турникетов, тампонирование ранений, перевязок, открытие проходимости дыхательных путей.

Регистрация по ссылке .

Цена: донат
Где: Парк КПИ
Когда: 1 октября 10:00

Подпольный Стендап – Жипецкий, Кочегура, Качура, Коломиец

В этот вечер выступят Александр Жипецкий, Анна Кочегура, Александр Качура, Юра Коломиец.

Цена: от 250 грн
Где: Underground Standup Club, ул. Золотоворотская 15
Когда: 1 октября 18:30

Фото: Курени, Kalush Orchestra, Unsplash\Jenny Hill, Unsplash\Jan Huber, Unsplash\Terry Vlisidis, Unsplash\JESHOOTS.COM, Христина Соловий, Unsplash \Anthony DELANOIX, Юля Юрина

Опубликовано: 27 сентября 2023
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