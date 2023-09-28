«Укрзалізниця» добавила военизированную охрану еще на шести маршрутах

«Укрзалізниця» увеличила количество поездов, патрулированных военизированной охраной.
Теперь это уже 9 рейсов, сообщили в ведомстве.
В сентябре к проекту #ЗалізнаБезпека присоединили следующие поезда:
С июня сопровождение военизированной охраны вернули в трех поездах:
Каждый из поездов сопровождают два работника, осуществляющих контроль за соблюдением порядка. Любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.
В дальнейшем в «Укрзалізниці» планируют увеличивать количество поездов с военизированной охраной.
Фото: УЗ