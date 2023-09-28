«Укрзалізниця» добавила военизированную охрану еще на шести маршрутах

«Укрзалізниця» увеличила количество поездов, патрулированных военизированной охраной.

Теперь это уже 9 рейсов, сообщили в ведомстве.

В сентябре к проекту #ЗалізнаБезпека присоединили следующие поезда:

№ 29/30 Ужгород — Киев — Ужгород;

№ 59/60 Чоп — Киев — Чоп;

№ 85/86 Запорожье — Львов — Запорожье;

№ 119/120 Запорожье — Львов — Запорожье;

№ 265/266 Ужгород — Ковель — Ужгород;

№ 357/358 Киев – Ворохта – Киев.

С июня сопровождение военизированной охраны вернули в трех поездах:

№ 41/42 Днепр — Трускавец — Запорожье;

№ 81/82 Киев – Ужгород – Киев;

Интерсити + № 712/711 Киев – Краматорск – Киев.

Каждый из поездов сопровождают два работника, осуществляющих контроль за соблюдением порядка. Любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.

В дальнейшем в «Укрзалізниці» планируют увеличивать количество поездов с военизированной охраной.

Фото: УЗ