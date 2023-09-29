Организаторы фестиваля Brave Wine сделают "первое киевское вино": как приобщиться к его созданию

Организаторы фестиваля Brave Wine планируют сделать "первое киевское вино" и призывают горожан принять участие в сборе винограда.

Они хотят собрать виноград из городских лоз и сделать первое вино киевских улиц в независимой Украине и попробовать Киев по вкусу. Собирать и перерабатывать виноград планируют в воскресенье, 1 октября. Все желающие могут собрать виноград у своего дома или в своем районе. Для того чтобы отдать собранный виноград необходимо заполнить форму .

Вино будут делать на винодельческом Cassia wine, абсолютно без какого-либо вмешательства. Настоящее натуральное вино Киева. Основную часть этого вина хотят продать на благотворительных аукционах как в Украине, так и по миру и поддержать ВСУ. Но лимитированную партию точно можно будет отведать уже на весеннем Brave Wine 2024.

Говорят, что виноград в Киеве растет уже как минимум 1000 лет с прихода христианства. Скорее всего, первыми его высадили именно монахи Киево-Печерской Лавры. В 18-20 веках виноградники разрослись у Кловского спуска, ими были засажены склоны возле Александровской больницы, а улица Богомольца пересекала городской виноградник прямо посередине. Возле Щекавицы, парка Славу и Мариинского парка также были виноградники, а самый поздний виноградник был посажен в начале 20 века месте, где располагался современный Виноградарь, был окончательно уничтожен с началом строительства одноименного жилмассива.

Также удалось найти во дворах Подола лозу, которой примерно лет 100, судя по толщине ствола.

Фото: Unsplash\Hermes Rivera