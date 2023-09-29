"Люпен", "Локи" и "Уроки химии": 9 сериалов октября

В октябре на экраны наконец-то возвращается новый сезон сериала о боге хитрости "Локи" и харизматичного грабителя "Люпен". Кроме того, зрителям представят и совсем новые истории, такие как подростковая драма "Все сейчас" или детективное расследование в разных эпохах "Тела".

Детальнее – в подборке БЖ.

Все сейчас

Дата выхода: 5 октября

В ролях: Софи Уайлд, Лорин Аджуфо, Джесси Мэй Алонсо, Гарри Кедби

1 сезон

Комедийная подростковая драма "Все сейчас" имеет все шансы заменить "Сексуальное образование", завершившееся финальным сезоном. В центре сюжета – 16-летняя Мия из Лондона, страдающая нервной анорексией. После продолжительного пребывания в больнице она готова вернуться к привычной жизни среди одноклассников.

Люпен

Дата выхода: 5 октября

В ролях: Омар Си, Винсент Лондез, Суфьян Герраб, Антуан Гуи

3 сезон, 2 часть

Ассан Диоп с детства увлекался приключенческими романами о воре Арсене Люпене. В новом сезоне детективного сериала герой постарается наладить отношения с сыном, а параллельно будет планировать свое величайшее ограбление.

Локи

Дата выходае: 6 октября

В роляхе: Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гуго Мбата-Роу

2 сезон

После неожиданного финала первого сезона "Локи" возвращается на экраны. Бога хитростей и обмана ждут новые приключения, на этот раз связанные с организацией “Управление временными переменами”, которая существует вне пространства и времени и наказывает тех, кто разрушает привычную систему времени.

Падение дома Ашеров

Дата выхода : 12 октября

В ролях: Фрэнк Лангелла, Мэри Макдоннелл, Марк Хэмилл, Карла Гуджино

1 сезон

Сериальной экранизацией рассказа Эдгара Аллана По занимался режиссер Майк Фленаган, известный по сериалу "Призраки дома на холме". По сюжету готической истории, брат и сестра, наследники известной династии, страдают странной болезнью. Компания друзей, которая собирается на вечеринке, узнает еще больше таинственных секретов, которыми наполнен этот дом.

Уроки химии

Дата выхода: 13 октября

В ролях: Бри Ларсон, Льюис Пуллман, Эйджа Наоми Кинг, Бо Бриджес

1 сезон

Сериал "Уроки химии" - это адаптация одноименного романа Бонни Гармус. Главная героиня – Элизабет Зотти, мечтающая быть ученой. Впрочем, на дворе жесткие 1950-е годы и общество видит женщину только на кухне дома, а не в научных кабинетах. Поэтому Элизабет решает поучаствовать в кулинарном шоу и приобретает национальное признание.

Тело

Дата выхода: 19 октября

В ролях: Шира Хаас, Амака Акафор, Кайл Соллер, Джейкоб Форчун-Ллойд

1 сезон

Это история четырех детективов из разных эпох, которые находят одно и то же тело, но каждый в свое время. Главные герои пытаются разгадать тайну, связывающую 150 лет расследований, убийств и заговоров.

Неон

Дата выхода: 19 октября

В ролях: Тайлер Дин Флорес, Эмма Феррейра, Джордан Мендоса, Джордана Брюстер

1 сезон

В этом новом ярком сериале действие разворачивается вокруг трех друзей. Они музыканты, которые переезжают из маленького городка во Флориде в Майами и надеются, что здесь их будет ждать настоящий успех.

Жизнь на нашей планете

Дата выхода: 25 октября

1 сезон

Документальный сериал, одним из продюсеров которого выступил Стивен Спилбег, покажет зрителям, как живые существа приспосабливались к окружающему миру на протяжении миллиардов лет. Рассказчиком станет известный актер Морган Фримен.

Позолоченный век

Дата выхода: 29 октября

В ролях: Луиза Джейкобсон, Синтия Никсон, Кристин Барански, Кэрри Кун

2 сезон

Конец октября подарит зрителям долгожданное продолжение сериала о временах стремительного экономического роста США в конце XIX века. Молодая женщина Мариан Брук переезжает в Нью-Йорк после того, как потеряла семью. Она пытается найти свое место среди элиты. Ее тетки стремятся выдать Мариан замуж, впрочем, девушке эта идея не очень нравится, собственно, как и окружение.