В Украине планируют отменить заочную и вечернюю формы обучения в вузах

В Раде был зарегистрирован законопроект , предлагающий отменить в украинских вузах заочную и вечернюю формы обучения.

Нововведение предлагается применить уже в следующем, 2024 учебном году во время вступительной кампании.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что альтернативой заочной и вечерней форме должна стать дистанционная форма обучения.

Законопроект был зарегистрирован главой Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергеем Бабаком. В настоящее время документ находится на рассмотрении образовательного Комитета Верховной Рады.

Ранее мы писали , что в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» создают инновационное укрытие.

Проект помогает реализовать компания «CLUST» под названием «Smart Shelter – CLUST Space». Цель проекта – реорганизовать уже имеющиеся укрытия в безопасные инновационные образовательные хабы.

Первый шелтер появится на базе здания центральной библиотеки КПИ имени И. Сикорского. Его площадь составит 600 кв. м.

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