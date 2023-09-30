Под Киевом построят современное образовательное пространство: визуализации

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Валерия Гуржий
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На территории загородного комплекса Park Lake City в Подгорцах под Киевом построят самое современное образовательное пространство. Соответствующее соглашение было подписано The British International School, Ukraine (BISU) и группой компаний DIM.

Проект представили во время пресс-конференции “Восстановление Украины: Образование будущего. Какой она будет?".

В первую очередь начнется строительство британского билингвального детского сада и начальной школы Early Years Academy. Оно запланировано уже в следующем году.

BISU планирует создание следующих школьных подразделений: средней и старшей школы, где будут преподавать и международные учителя и британские программы.

Park Lake City – это загородный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Подгорцах в 15 минутах езды от Киева. Его строительство началось в 2019 году и с тех пор масштабировалось от загородного эко-комплекса до долины жизни. Его общая площадь более 80 гектаров и рассчитана на более 4 тысяч семей.

Фото: he British International School, Украина, DIM

Опубликовано: 30 сентября 2023
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