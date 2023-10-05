10 украинских фильмов, которые выходят в прокат этой осенью

Осенью украинские кинотеатры будут завлекать зрителя разными картинами на любой вкус. К выходу в прокат готовятся комедии, документальные фильмы, военные драмы на реальных событиях и психологические триллеры. Кроме того, в октябре стартуют сразу два кинофестиваля, где представлены лучшие новые фестивальные ленты.

Эхо

Дата выхода: 19 сентября

Режиссер: Валерий Шалыга

В ролях: Ольга Олексий, Марко Герцберг, Алексей Суханов, Игорь Волков, Вячеслав Николаенко

Действие военно-исторической драмы проходит в июльской Виннице 1941 года. Место уже оккупировано фашистами и местная еврейская община оказалась под угрозой смерти. В фильме соединены судьбы разных людей, переживающих сверхсложные времена, борясь за свое право на жизнь.

ЕвроДонбасс

Дата выхода: 21 сентября

Режиссер: Корней Грицюк

Документальный фильм-расследование развенчивает мифы о Донбассе и ищет историческую правду о проевропейской идентичности региона. Годами советская власть переписывали его историю и приписывала себе заслуги развития местной промышленности, хотя толчок ей дали немцы, бельгийцы и американцы. А городки, вроде Нью-Йорка или Бунге с “легкой руки” СССР стали Новгородским и Юнокоммунаровским.

Большая прогулка

Дата выхода: 5 октября

Режиссер: Олег Зборовский

В ролях: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин, Алексей Завгородний, Андрей Данилко

Комедию "Большая прогулка" планировали выпустить в прокат 24 февраля прошлого года. К сожалению, планы всей страны изменились, когда в этот день началось полномасштабное вторжение. Потому премьера фильма была перенесена и семейную комедию зрители увидят в начале октября. В центре сюжета – две совершенно разные семьи. Одна – работники культуры Драгомановы, вторая – бизнесмены Наливайченко. Весной они собираются на шашлыки отдельно друг от друга, но спор за лужайку приводит к настоящим разборкам.

Города и их герои

Дата выхода: 5 октября

Режиссеры: Ольга Гибелинда, Андрей Литвиненко

Документальный киноальманах состоит из шести короткометражных работ, посвященных украинским городам и их героическим жителям. Каждая из новелл снималась в городах, пострадавших от российского вторжения – Баштанке, Ахтырке, Иванкове, Харькове, Чернигове и Николаеве. В каждом городе героями стали их жители – обычные украинцы, которых война заставила отказаться от основного занятия и превратила в волонтеров и военных.

Путь поколений

Дата выхода: 12 октября

Режиссер: Михаил Ухман

В ролях: Назар Борушок, Маргарита Кальченко, Константин Афанасьев, Роксолана Лудин, Василий Войтович, Лариса Руснак, Алексей Паламаренко

Военная драма "Путь поколений" основана на реальной истории и рассказывает о тяжелом выборе, который герой должен сделать во время русско-украинской войны. События фильма происходят в 2014 году. Молодой программист Назар не хочет воевать, но вынужден посмотреть в глаза своему прошлому и навсегда изменить будущее. Режиссер ленты Михаил Ухман знает о войне напрямую – он был добровольцем в Марьинке и Песках Донецкой области. Съемки фильма частично тоже происходили на Донбассе – в 20 км от временно оккупированного Донецка, а в ленте вместе с профессиональными актерами снялись и военные.

Ограбление по-украински

Дата выхода: 26 октября

Режиссер: Алина Бухтиярова

В ролях: Остап Халавко, Влад Яма, Андрей Бурым, Владимир Горянский, Александр Соколов, Дарья Астафьева

Романтическая комедия "Ограбление по-украински" также должна была выйти еще в 2022 году, но из-за объективных обстоятельств была перенесена на год. Главный герой ленты – детский тренер по плаванию Алекс, влюбляющийся в звезду. Чтобы покорить сердце девушки, парень решается на ограбление банка, которое, конечно же, пойдет не по плану.

ШТТЛ

Дата выхода: 26 октября 2023 года

Режиссер: Ади Уолтер

В ролях: Мойше Лобел, Анисия Стасевич, Петр Ниневский, Валерия Шпак, Александр Еременко, Сол Рубинек

В картине совместного производства Украины и Франции развивается история еврейского поселения на Львовщине у границы с Польшей. События фильма охватывают одни сутки 21 июня 1941 накануне вторжения фашистов на территорию Украины. Название ленты, "Штетл", переводится как "городок" с идиша, однако режиссер убрал из названия букву "Е", символизируя пустоту, с которой сталкиваются герои картины. Примечательно, что эта историческая драма является первой украинской лентой, снятой по технологии одного кадра (когда зритель не видит монтажных склеек).

Между нами

Дата выхода: 2 ноября

Режиссер: Соломия Томащук

В ролях: Анастасия Пустовит, Ирма Витовская, Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба

Акцент психологического триллера сделан на проблеме насилия в семье и недостатков судебной системы, с которыми сталкиваются лавные героини фильма – подруги Саша и Аня. Им приходится делать выбор между близкими и нравственностью, ведь другого варианта для них не существует. Но смогут ли они сохранить свои отношения после случая, который радикально изменит жизнь обеих женщин?

Первый код

Дата выхода: 16 ноября 2023 года

Режиссер: Артур Лерман

Художественно-документальный фильм повествует о развитии украинской IT-индустрии, которая начинается в 50-х годах прошлого столетия. Тогда украинские режиссеры создали первый компьютер, а сейчас ІТ-сектор – мощная индустрия, которая оказывает непосредственное влияние на процессы в стране, в частности во время российско-украинской войны. В фильме приняли участие представители компаний EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia Holding, Sigma Software Group, SoftServe, НИКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а также представители Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины, Министерства цифровой трансформации, в частности министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Генделык

Дата выход: 16 ноября

Режиссер: Тарас Дударь

В ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорская, Владислав Никитюк, Сергей Сипливый, Александр Рудько, Александра Коваленко

Лирическая комедия, снятая по мотивам рассказов Александра Столярова, – о сценаристе Иване Герасимове. Он попадает в мистическое привокзальное кафе "Генделык", где за разговорами с Барменом и Спутником погружается в разные эмоциональные воспоминания из жизни, помогающие ему разобраться в себе.

Также в октябре в Киеве пройдут два кинофестиваля, где можно будет первыми увидеть новые украинские картины, которые только готовятся к прокату. Так, Киевская неделя критики пройдет 12-18 октября, а Киевский международный кинофестиваль "Молодость" состоится с 21 по 29 октября.