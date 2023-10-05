10 украинских фильмов, которые выходят в прокат этой осенью

31
Елена Макаева
share share

Осенью украинские кинотеатры будут завлекать зрителя разными картинами на любой вкус. К выходу в прокат готовятся комедии, документальные фильмы, военные драмы на реальных событиях и психологические триллеры. Кроме того, в октябре стартуют сразу два кинофестиваля, где представлены лучшие новые фестивальные ленты.

Эхо

Дата выхода: 19 сентября
Режиссер: Валерий Шалыга
В ролях: Ольга Олексий, Марко Герцберг, Алексей Суханов, Игорь Волков, Вячеслав Николаенко

Действие военно-исторической драмы проходит в июльской Виннице 1941 года. Место уже оккупировано фашистами и местная еврейская община оказалась под угрозой смерти. В фильме соединены судьбы разных людей, переживающих сверхсложные времена, борясь за свое право на жизнь.

ЕвроДонбасс

Дата выхода: 21 сентября
Режиссер: Корней Грицюк

Документальный фильм-расследование развенчивает мифы о Донбассе и ищет историческую правду о проевропейской идентичности региона. Годами советская власть переписывали его историю и приписывала себе заслуги развития местной промышленности, хотя толчок ей дали немцы, бельгийцы и американцы. А городки, вроде Нью-Йорка или Бунге с “легкой руки” СССР стали Новгородским и Юнокоммунаровским.

Большая прогулка

Дата выхода: 5 октября
Режиссер: Олег Зборовский
В ролях: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин, Алексей Завгородний, Андрей Данилко

Комедию "Большая прогулка" планировали выпустить в прокат 24 февраля прошлого года. К сожалению, планы всей страны изменились, когда в этот день началось полномасштабное вторжение. Потому премьера фильма была перенесена и семейную комедию зрители увидят в начале октября. В центре сюжета – две совершенно разные семьи. Одна – работники культуры Драгомановы, вторая – бизнесмены Наливайченко. Весной они собираются на шашлыки отдельно друг от друга, но спор за лужайку приводит к настоящим разборкам.

Города и их герои

Дата выхода: 5 октября
Режиссеры: Ольга Гибелинда, Андрей Литвиненко

Документальный киноальманах состоит из шести короткометражных работ, посвященных украинским городам и их героическим жителям. Каждая из новелл снималась в городах, пострадавших от российского вторжения – Баштанке, Ахтырке, Иванкове, Харькове, Чернигове и Николаеве. В каждом городе героями стали их жители – обычные украинцы, которых война заставила отказаться от основного занятия и превратила в волонтеров и военных.

Путь поколений

Дата выхода: 12 октября
Режиссер: Михаил Ухман
В ролях: Назар Борушок, Маргарита Кальченко, Константин Афанасьев, Роксолана Лудин, Василий Войтович, Лариса Руснак, Алексей Паламаренко

Военная драма "Путь поколений" основана на реальной истории и рассказывает о тяжелом выборе, который герой должен сделать во время русско-украинской войны. События фильма происходят в 2014 году. Молодой программист Назар не хочет воевать, но вынужден посмотреть в глаза своему прошлому и навсегда изменить будущее. Режиссер ленты Михаил Ухман знает о войне напрямую – он был добровольцем в Марьинке и Песках Донецкой области. Съемки фильма частично тоже происходили на Донбассе – в 20 км от временно оккупированного Донецка, а в ленте вместе с профессиональными актерами снялись и военные.

Ограбление по-украински

Дата выхода: 26 октября
Режиссер: Алина Бухтиярова
В ролях: Остап Халавко, Влад Яма, Андрей Бурым, Владимир Горянский, Александр Соколов, Дарья Астафьева

Романтическая комедия "Ограбление по-украински" также должна была выйти еще в 2022 году, но из-за объективных обстоятельств была перенесена на год. Главный герой ленты – детский тренер по плаванию Алекс, влюбляющийся в звезду. Чтобы покорить сердце девушки, парень решается на ограбление банка, которое, конечно же, пойдет не по плану.

ШТТЛ

Дата выхода: 26 октября 2023 года
Режиссер: Ади Уолтер
В ролях: Мойше Лобел, Анисия Стасевич, Петр Ниневский, Валерия Шпак, Александр Еременко, Сол Рубинек

В картине совместного производства Украины и Франции развивается история еврейского поселения на Львовщине у границы с Польшей. События фильма охватывают одни сутки 21 июня 1941 накануне вторжения фашистов на территорию Украины. Название ленты, "Штетл", переводится как "городок" с идиша, однако режиссер убрал из названия букву "Е", символизируя пустоту, с которой сталкиваются герои картины. Примечательно, что эта историческая драма является первой украинской лентой, снятой по технологии одного кадра (когда зритель не видит монтажных склеек).

Между нами

Дата выхода: 2 ноября
Режиссер: Соломия Томащук
В ролях: Анастасия Пустовит, Ирма Витовская, Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба

Акцент психологического триллера сделан на проблеме насилия в семье и недостатков судебной системы, с которыми сталкиваются лавные героини фильма – подруги Саша и Аня. Им приходится делать выбор между близкими и нравственностью, ведь другого варианта для них не существует. Но смогут ли они сохранить свои отношения после случая, который радикально изменит жизнь обеих женщин?

Первый код

Дата выхода: 16 ноября 2023 года
Режиссер: Артур Лерман

Художественно-документальный фильм повествует о развитии украинской IT-индустрии, которая начинается в 50-х годах прошлого столетия. Тогда украинские режиссеры создали первый компьютер, а сейчас ІТ-сектор – мощная индустрия, которая оказывает непосредственное влияние на процессы в стране, в частности во время российско-украинской войны. В фильме приняли участие представители компаний EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia Holding, Sigma Software Group, SoftServe, НИКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а также представители Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины, Министерства цифровой трансформации, в частности министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Генделык

Дата выход: 16 ноября
Режиссер: Тарас Дударь
В ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорская, Владислав Никитюк, Сергей Сипливый, Александр Рудько, Александра Коваленко

Лирическая комедия, снятая по мотивам рассказов Александра Столярова, – о сценаристе Иване Герасимове. Он попадает в мистическое привокзальное кафе "Генделык", где за разговорами с Барменом и Спутником погружается в разные эмоциональные воспоминания из жизни, помогающие ему разобраться в себе.

Также в октябре в Киеве пройдут два кинофестиваля, где можно будет первыми увидеть новые украинские картины, которые только готовятся к прокату. Так, Киевская неделя критики пройдет 12-18 октября, а Киевский международный кинофестиваль "Молодость" состоится с 21 по 29 октября.

Опубликовано: 05 октября 2023
Кіно на БЖ українське кіно
share share
На Оболони троллейбусы №24 и №36 возобновят движение по постоянным маршрутам На Оболони троллейбусы №24 и №36 возобновят движение по постоянным маршрутам На Соломенке демонтировали памятник Николаю Островскому На Соломенке демонтировали памятник Николаю Островскому Переселенка из Краматорска производит на Закарпатье крафтовый шоколад на гречневом чае Переселенка из Краматорска производит на Закарпатье крафтовый шоколад на гречневом чае Клуб Arsenal XXII временно закрывается: какая причина Клуб Arsenal XXII временно закрывается: какая причина Художница, которая хочет нарисовать мурал на Сечевых Стрельцов, создала еще десятки работ в Киеве Художница, которая хочет нарисовать мурал на Сечевых Стрельцов, создала еще десятки работ в Киеве Во Львове оштрафовали жителей, которые заменили окна и застекли балконы на домах-памятниках Во Львове оштрафовали жителей, которые заменили окна и застекли балконы на домах-памятниках В Киеве только 27% квартир можно арендовать с животными — исследование В Киеве только 27% квартир можно арендовать с животными — исследование Летняя площадка ресторана Boho оказалась незаконной: владелец пообещал ее снести Летняя площадка ресторана Boho оказалась незаконной: владелец пообещал ее снести
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.