Может стать туристической изюминкой: в Хмельницкой области продают столетний дворец

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Валерия Гуржий
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«Спадщина.UA» ищет нового владельца для жемчужины сецессионной подольской архитектуры – дворца адвоката Самуила Гершгорина в Деражне на Хмельнитчине, который имеет все шансы стать одной из самых посещаемых локаций инфраструктуры гостеприимства региона и новой туристической меккой Подолья.

С учетом особенностей локации, планирования и технического состояния объекта он может не только стать для нового хозяина воплощением мечты о собственном дворце, но и привлекательной финансовой инвестицией.

Он построен в 1910 году и имеет общую площадь 712,9 кв. метры, находится в удовлетворительном состоянии и является недавно обнаруженным памятником архитектуры местного значения. Его стоимость – 140 тыс. долларов.

Фото: Спадщина.UA

Опубликовано: 03 октября 2023
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