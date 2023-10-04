Куда пойти в Киеве 6-8 октября: поп-ап на Житнем рынке, фестиваль Brave wine и выступление Shumei

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Валерия Гуржий
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В течение 6-8 октября состоятся разнообразные события, среди которых: уситупы Тhe unsleeping, Stanton Warriors и Shumei в артпространстве Uyava, спектакль "Империя Ангелов", фестиваль украинских вин Brave wine, Подпольные разгоны, музыка из "Гарри Поттера" в исполнении симфонического оркестра, Дни польского кино в кинотеатре "Жовтень" и поп-ап на "Житнем рынке".

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Выставка о жизни крымских татар

Выставочный проект представляет 20 работ Рустема Скибина - крымскотатарского керамиста, заслуженного мастера народного творчества Украины. Это предметы прикладного искусства крымских татар, которые передают все существенные черты и свойства 20 предметов крымскотатарской керамической посуды XVIII-XX веков.

Кроме того, на выставке будут также представлены 18 живописных работ Дмитрия Доценко «Жизнь крымских татар и бытовая утварь». Эта серия произведений станет иллюстративным материалом для экспозиции и артбука, посвященного традиционным предметам крымскотатарской керамической посуды.

Цена: вход свободный
Где: Национальный музей украинского народного декоративного искусства
Когда: с 6 октября 15:00

The unsleeping, Stanton Warriors и Shumei в артпространстве Uyava

6 октября в артпространстве Uyava выступит инди-рок группа Тhe unsleeping с сольным концертом. 7 октября на сцену выйдет Stanton Warriors — культовый британский дуэт, более 20 лет зажигающий танцполы мира взрывчатой смесью. 8 октября пройдет большой сольный концерт Shumei – это молодой певец с харизматичным вокалом, превративший свои песни в музыкальный рупор для украинского общества.

Цена: 400-600 грн
Где: Uyava на ВДНГ, проспект Академика Глушкова,1
Когда: 6 октября 18:30, 7 октября 15:00, 8 октября 18:00

Дни польского кино в "Жовтне"

Традиционно в программе представлено самое интересное наследие польского кинематографа последних лет. Все фильмы демонстрируются на украинском и польском/английском языках с украинскими субтитрами. Количество просмотров ограничено.

Цена: от 115 грн
Где: Кинотеатр "Жовтень", ул. Константиновская, 26
Когда: 5-10 октября. Подробная программа по ссылке .

Суббота

Поп-ап на "Житнем рынке"

7-8 октября на "Житнем рынке" состоится гастрофестиваль, на котором можно будет поесть, подвигать и собрать средства на ремонт крыши. Собранные с первого события 350 тысяч гривен тоже пойдут в фонд ремонта крыши, но общая цель – 2 миллиона.

Также на мероприятии будут выступать комики - Василий Байдак, Сергей Иванов, Рома Мищеряков, Трио "Разные", исполнители - Христина Соловий, Килиммен и Фоззи.

Цена: от 300 грн
Где: Житний рынок
Когда: 7-8 октября 11:00

Фестиваль лучших украинских вин Brave Wine

7-8 октября состоится фестиваль украинских вин Brave Wine – это уникальная возможность познакомиться с ведущими украинскими виноделами, отведать некоторые вина нового сезона и выдержанные старые винтажи, послушать лекции и посетить десятки дегустаций, принять участие в благотворительных аукционах и узнать больше о тех, кто творит историю украинского виноделия сегодня, посетив выставку «Нерассказанная история украинского виноделия».

Цена: 200-350 грн
Где: ул. Князей Острожских, 8, территория бара Огонек и клуба Arsenal XXII
Когда: 7-9 октября 12:00

Осенняя ярмарка в ресторане «Прага»

На мероприятии вас ждет: концерт Angy Kreyda; аллея производителей с книгами, украшениями, свечами, керамикой, предметами интерьера, игрушками; творческая аллея украинских художников; фудкорт от ресторанов сети Table Talk – «Прага», Montecchi Capuleti и Marlin; мастер-классы для детей по росписи глиняных фигур и изготовлению свеч; детский квест «Школа магии» от Квестмании; детская анимация Сonfetti Event Studio; сказочные фотозоны, неизменно неповторимый декор; DJ и ведущий.

Цена: вход свободный
Где: ресторан "Прага", проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 7-8 октября с 12:00

Благотворительный фестиваль "Vladimir Putin: Do F*ck Off!" в КультМотиве

7-8 октября в КультМотиве пройдет благотворительный фестиваль "Vladimir Putin: Do F*ck Off!" – это праздник украинской музыки, поэзии, стендапа, визуальных искусств и свободных мыслей.

В программе: выступления Lowcost49, The Edge band, Мотор'ролла, стендаперы Богдан Вахнич, Рамиль Янгулов, поэты Коля Кулинич и Юрий Смалиус, Яна Мартыненко.

Цена: от 400 грн
Где: КультМотив, ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36
Когда: 7-8 октября с 12:00

Aidentique и Sagan в Куренях

В этот день на сцену выйдут: Aidentique, A. Fleming b2b Runov, Sagan и Moojev. Это будет вечер, где хорошая музыка сплетется с шепотом падающих листьев и дыханием реки, даря неповторимый осенний коллаж ощущений.

В объятиях уюта Куреней вас встретит осенняя ярмарка мастеров, удобные террасы, горячий глинтвейн и вкусный фуд-корт, которые обогреют душу.

Цена: от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 7 октября 16:00

Показ визуально-аудиальной инсталляции "Снившаяся война"

Инсталляция состоит из трех основных компонентов, интегрированных в единый аудиовизуальный опыт:

  1. аудио произведение Мирославы Куц - в этой части Мирослава использовала аудиозаписи снов о войне, собранные в рамках проекта, для создания звукового пейзажа
  2. инсталляция и оформление пространства – эта часть будет воспроизведена Игорем Цикурой при поддержке художественной студии Антресоля
  3. видеоинсталляция – дуэт Анны Шевченко и художницы Sinopa со своим видео перформансом «Хрупкий сон»

Цена: свободный донат
Где: пространство Бурса Хаб по адресу Набережно-Крещатицкая, 27
Когда: 7 октября 18:00

Империя Ангелов

Главный герой истории, попав на небеса, становится ангелом-хранителем. Его подопечные – бездомный преступник, чувственный писатель-француз и американская девушка, которой судьба вскоре подарит титул «Мисс вселенную». Многие ошибки и жизненные искушения подстерегают пути каждого из них. Но непросто будет и ангелу, бросающему вызов традиции и посвящающему себя служению людям.

Цена: 250-490 грн
Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6
Когда: 7 октября 18:00

Воскресенье

Harry Potter: Музыка из фильмов в исполнении Оркестра

Это концерт, на котором вы услышите саундтреки из фильмов о Гарри Поттере в массивном живом исполнении симфонического оркестра. Вы отправитесь в незабываемое путешествие по коридорам Хогвартса, посетите матч с Квиддичу, услышите плач Феникса и даже преодолеете Темного Лорда.

Цена: 390-950 грн
Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Когда: 8 октября 19:00

Подпольные Разгоны в Attic Space

В этот вечер выступят: Дмитрий Белоус, Вадим Кириленко, Сергей Чирков, Юра Коломиец, Егор Шатайло.

Цена: 400 грн
Где: Attic Space
Когда: 8 октября 19:00

Фото: Общественный Глаз, Shumei, Unsplash\Zan, saganofficial, Unsplash\Larisa Birta, Егор Шатайло, Театр Визави

Опубликовано: 04 октября 2023
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